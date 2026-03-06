Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

BYD uradno vstopil na slovenski trg

Ljubljana, 06. 03. 2026 10.09 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
STA K.H.
BYD

Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD je uradno vstopil na slovenski trg. Na njem ponuja devet modelov, in sicer štiri povsem električne in pet priključnih hibridov. Prvi prodajni salon bo distributer odprl v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark. Sedež BYD za slovenski trg bo na Hrvaškem, so danes sporočili iz družbe.

BYD posluje v več kot 110 državah na šestih celinah. Lani je prodal 4,6 milijona vozil. Začetek prodaje v Sloveniji je nadaljnji korak v širitvi BYD v Evropi, obenem pa pomeni pomembno obogatitev ponudbe osebnih vozil v regiji, so zapisali v družbi.

"Poslanstvo družbe BYD je ponuditi trajnostno tehnologijo čim večjemu krogu ljudi. Zato je prihod na slovenski trg osebnih vozil izjemno pomemben mejnik v naši širitvi po Evropi," je dejala izvršna podpredsednica BYD Stella Li.

Trg električnih vozil in priključnih hibridov v Sloveniji se po njenih besedah vse bolj razvija in povpraševanje po okolju prijaznejših vozilih je čedalje večje. "V BYD smo ponosni, da lahko s svojo napredno linijo vozil ponudimo najsodobnejšo tehnologijo in vrhunske inovativne rešitve, ki obenem pomenijo odlično dodano vrednost za kupce naših vozil," je dodala.

Prvi prodajni salon bo distributer CG Evolution Auto odprl v nakupovalnem središču Citypark v Ljubljani, vozila BYD pa bodo kmalu na voljo tudi v salonu distributerja Avtoplus v Kopru. Letos bodo partnersko mrežo razširili še na štiri lokacije v večjih slovenskih mestih, so napovedali.

byd kitajski proizvajalec električni avtomobili

Predlog železnice do Brnika: lokalna skupnost mu nasprotuje

Slovenski harmonikarji gredo v boj s Kitajci

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
06. 03. 2026 11.42
ma ne vem, js se ne upam kitajskega kupit. Če Kitajci uvalijo na Tajvan, bo EU dal emargo na Kitajsko, pol se lah slikaš s kitajskim avtom. Nobene resne garancije, rezervnih delov itd. Pač svet ni tko miren in zaupanja vreden
Odgovori
0 0
dark Cat
06. 03. 2026 11.39
lahko bi napisal jaj pomeni BYD.....tko mimgrede
Odgovori
+1
1 0
Nejc Lola Ribar
06. 03. 2026 11.36
Zadnjič sem enega videl na parkingu, praktično nov, a me je zmotila rja na prednjem pokrovu, precej je cvetelo pod barvo, kot zelo stara zastava.
Odgovori
-2
1 3
123soba
06. 03. 2026 11.34
Berem te komentarje sama kritika. Potem kupite twinga, menda je noro dobr avto, za vožnjo pondvorišču.... Sicer boste pa drugačnega mnenja ko bo bencin in diesel zlezel na 3 evre za liter, pa če sploh bo.....
Odgovori
+1
1 0
Pamir
06. 03. 2026 11.34
Nov BYD v Nemčiji 38.000 eur, pospešek kot Ferrari.
Odgovori
+2
2 0
4krogci
06. 03. 2026 11.27
vi kr...raje dacio, kot pa to plehovje od kinezov! Sam spomnimo se kaj se je zgodilo z Volvom, ko ga je Geely kupu....pa je BYD dosti slabsi kot pa Geely! Ampak za "zeleno" eu bo že OK!! Pa tudi vstop na trg...prodaja v trgovskem centru...pa do konc leta bodo kaksen servis odprli hahahhaha in do takrat bo pa kaj??
Odgovori
+2
3 1
ARNO50
06. 03. 2026 11.25
Temu avtki.....
Odgovori
-1
1 2
graf
06. 03. 2026 11.19
Ne moti me tolk da je kitajski (kaj pa ni iz Kitajske kar se tehnike tiče ?) .. bolj me moti to da je električen ! Vsi vemo da to ŠE NI TO ! Tako kot pravi spodnji komentator , ko bo REALEN doseg 800 km ali enak kot vozila na goriva .. bom začel razmiljat o takem vozilu , prej ne ...
Odgovori
+0
2 2
BrainDance
06. 03. 2026 11.21
preberi članek
Odgovori
+0
1 1
BrainDance
06. 03. 2026 11.23
Vsaj drugu stavek preberi, če že ne gre več :D
Odgovori
+3
3 0
Nianana95
06. 03. 2026 11.00
Vi kar kupujte kitajske avte. Dvoletni prihranki lepo direkt kitajcu, zraven tega pa še po 7200 eur "našega denarja" preko subvencij. Ta denar nikoli več ne zaokroži po evropi. Zato smo pa vedno večji reveži, kitajci pa se razvijajo eksponetno.
Odgovori
+4
6 2
Hani Vajk
06. 03. 2026 11.29
Kaj pa je razlika med Kitajcem, Korejcem ali Japoncem? Druga dva smo lepo sprejeli in tisti denar tudi ne pride več nazaj. Če bo škart, jih bomo hitro opustili, če pa se izkažejo kot cenejša in podobno kakovostna alternative, jih osebno rade volje sprejmem. Mi se bomo pa moralo tako ali drugače prilagoditi.
Odgovori
+2
2 0
T-I-T-O
06. 03. 2026 10.59
Jaz ga kupim samo da baterija zdrži vsaj 800km in da je cenovno dostopen 7000€ ne pa 27,000€,,,,ko bodo po 7000€ se bo prodajal pa z dobro baterijo ne pa da baterija 300 km zdrži ko je nov...To si naj kitajc sam prodaje na kitajskem...
Odgovori
+1
2 1
?rni Ov?ar
06. 03. 2026 11.05
večinoma to velja za vse.
Odgovori
+1
1 0
BrainDance
06. 03. 2026 11.20
7000 za nov avto? :D a si pozabu tablete dans vzet?
Odgovori
+2
3 1
kakorkoliže
06. 03. 2026 11.34
Kupil ga boš, ko bo bencin po 3 eure in več za liter. Evropa nima nafte, ima pa dovolj sonca.
Odgovori
+2
2 0
mackon08
06. 03. 2026 10.50
Ni šanse, da kupim Kitajca.
Odgovori
+2
5 3
Virtualixis
06. 03. 2026 10.57
Verjemi mi. V marsicem so boljsi od nasih. Tisto kar me kot potencialnega kupca bolj zanima ta moment je servisiranje, pokritost, njihova logistika v EU in politicni signali predvsem iz EU. EU se ta moment se obnasa kot kura brez glave... bi, nebi, bi. Al malce pocakam al pa se preselim v bolj stabilno okolje.
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551