BYD uradno vstopil na slovenski trg

BYD posluje v več kot 110 državah na šestih celinah. Lani je prodal 4,6 milijona vozil. Začetek prodaje v Sloveniji je nadaljnji korak v širitvi BYD v Evropi, obenem pa pomeni pomembno obogatitev ponudbe osebnih vozil v regiji, so zapisali v družbi.

"Poslanstvo družbe BYD je ponuditi trajnostno tehnologijo čim večjemu krogu ljudi. Zato je prihod na slovenski trg osebnih vozil izjemno pomemben mejnik v naši širitvi po Evropi," je dejala izvršna podpredsednica BYD Stella Li.

Trg električnih vozil in priključnih hibridov v Sloveniji se po njenih besedah vse bolj razvija in povpraševanje po okolju prijaznejših vozilih je čedalje večje. "V BYD smo ponosni, da lahko s svojo napredno linijo vozil ponudimo najsodobnejšo tehnologijo in vrhunske inovativne rešitve, ki obenem pomenijo odlično dodano vrednost za kupce naših vozil," je dodala.

Prvi prodajni salon bo distributer CG Evolution Auto odprl v nakupovalnem središču Citypark v Ljubljani, vozila BYD pa bodo kmalu na voljo tudi v salonu distributerja Avtoplus v Kopru. Letos bodo partnersko mrežo razširili še na štiri lokacije v večjih slovenskih mestih, so napovedali.