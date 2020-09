'Čakajo nas trdo delo in še vedno veliko negotovosti'

"Letošnji svetovni dan turizma obeležujemo z mešanimi občutki, s kančkom negotovosti in pričakovanj, a z veliko pozitivne energije in odločnosti, da bomo kos tudi izzivu, ki ga je pred nas postavila pandemija in z njo turistični mrk, kot ga ne pomnimo," je v poslanici ta teden podčrtal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Razmere, v katerih se turizem trenutno nahaja, deležnikom ne smejo vzeti poguma, je nadaljeval. Prihodnost bo namreč odločno na strani tistih, ki so se zapisali zdravemu, trajnostnemu in vsestransko odgovornemu načinu delovanja in poslovanja. "Slovenski turizem to zagotovo je," je dodal.

Prva naloga bo sicer zagotoviti, da bodo turistična podjetja krizo sploh preživela, nato pa, da bodo vračanje turistov dočakala v kar se da dobri kondiciji. Vlada je tako v petem protikoronskem paketu že predlagala podaljšanje ukrepa čakanja na delo za turistično panogo in ponovno uvedbo temeljnega dohodka za samozaposlene. Deležniki v slovenskem turizmu pa so staknili glave pri pripravi akcijskega načrta okrevanja po koronavirusni krizi, katerega osnutek naj bi bil pripravljen oktobra, sprejeli pa bi ga do konca leta.

Turisti se bodo vračali počasi

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je v reviji Turizem opozorila, da je pred nami jesen, ki "prinaša nove izzive in šele odkriva pravo globino te krize". Spomnila je, da kriza ni prizadela vseh enako. "Med najbolj prizadetimi segmenti so poslovna srečanja in dogodki, agencije, močne znamenitosti, pa tudi od tujih obiskovalcev močno odvisne destinacije. Na robu preživetja so se znašli številni s turizmom neposredno in posredno povezani: podjetja, posamezniki, vodniki, kreativci ..." je naštela.

Tudi Pakova se strinja, da ima Slovenija za okrevanje dobro osnovo, saj se je v zadnjih letih intenzivno razvijala in umeščala kot varna, zaupanja vredna, zelena in butična destinacija. Toda gosti "bodo prihajali počasi, postopoma, glede na situacijo, ki jo bodo pogojevali virus in ukrepi za njegovo zajezitev", je spomnila. "Čakajo nas trdo delo in še vedno veliko negotovosti."

Na drugi strani pa je po besedah direktorice STO sedaj čas, ko je treba na pravi način sprejemati prave korake za okrepitev odpornosti za boljši turizem v prihodnosti, tudi morda popraviti kakšne pretekle napake, ko se je zaradi velikih rasti ponekod že porušilo ravnovesje med obiskovalci in prebivalci. "Zdaj je čas, da se s premišljenimi koraki v teh okoljih ne vračamo v stare tire, temveč ponovno rast postavimo na še bolj trajnostne temelje in dosegamo več z manj," je pozvala.