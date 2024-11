Čakanje na delo, moratorij na posojila: kako rešiti več tisoč delovnih mest?

Bo zaradi 'kihanja' Nemčije Slovenija res staknila le gripo, ne pa tudi pljučnice? Tako je namreč prepričan gospodarski minister Matjaž Han, ki se je srečal z novo veleposlanico naše najpomembnejše gospodarske partnerice. Beseda je tekla tudi o vse hujši krizi v avtomobilski industriji, po Volkswagnu in Audiju namreč ukinitev na tisoče delovnih mest načrtuje še Nissan. Posledice pa že krepko čutijo tudi slovenska podjetja, povezana s to industrijo. Zaradi upada naročil jih o odpuščanjih, ki so sicer že pretresla zaposlene Mahleja, Boxmarka in Magne, razmišlja skoraj 70 odstotkov. Časa za oklevanje ni več, svarijo v obrtno-podjetniški zbornici, zato so na vlado naslovili ukrepe za ohranitev delovnih mest.