'Čas je, da gremo naproti večjim odjemalcem'

Potem ko so večji del ukrepov naslovili na gospodinjstva oz. na ranljive odjemalce, je po Kumrovih besedah zdaj prišel čas, da gredo na vladi naproti še segmentu srednjevelikih in velikih odjemalcev. Minister je ob tem izpostavil, da je naslavljanje njihovih zelo kompleksna zadeva, saj gre za zelo različne panoge, z različnimi težavami in evropskimi regulativami.

Današnja izredna seja upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v Ljubljani je bila posvečena aktualnim težavam gospodarstva v zvezi z energetsko krizo ter potrebnim ukrepom za zagotovitev nemotenega poslovanja ob morebitni zaustavitvi dobave zemeljskega plina. Poleg vodstva zbornice sta na seji sodelovala tudi minister Kumer ter državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Dejan Židan .

"Danes smo si izmenjali stališča, kakšna so njihova pričakovanja in kakšne so naše zaveze. Nismo še bili konkretni, tudi nočemo biti, saj nočemo dajati na mizo ukrepov, ki še niso bili medresorsko usklajeni," je v izjavi za medije po seji pojasnil minister.

Sicer so identificirali celo paleto ukrepov, a kaj bo na koncu tudi sprejeto, bo po ministrovih besedah odvisno od usklajevanj v okviru ožjih delovnih skupin, ki so jih že oblikovali s predstavniki gospodarstva.

"Ne da bomo šele začeli, kolegi na ministrstvu za gospodarstvo so določene stvari že pripravili in jih že diskutiramo, tudi same seje vlade temu primerno potekajo. Sem optimističen, da bomo pot, ki je pred nami, učinkovito prehodili," je dejal Kumer.

Generalnega direktorja GZS Aleša Cantaruttija veseli, da sta predstavnika vlade gospodarstvu zagotovila, da je dobava zemeljskega plina v Slovenijo zanesljiva in da naj gospodarstva tudi v prihodnje ne skrbi. "To je seveda dobra informacija in deluje še kako pomirjujoče za slovensko industrijo," je pojasnil Cantarutti.

Upravni odbor GZS je na seji oblikoval tudi nekaj sklepov. Med pomembnejšimi je Cantarutti izpostavil, da pozdravljajo ukrepe vlade za blažitev rasti cen energentov, a v naslednjih korakih pričakujejo še večji angažma tudi na področju gospodarstva, da bo gospodarstvo vključeno v oblikovanje ukrepov.

Prav tako od vlade pričakujejo, da sprejme shemo za enkratno pomoč, še posebej tistim podjetjem, ki bodo v določenih panogah čutila največje učinke dražitve energentov. Na GZS so to shemo pripravili in jo že posredovali vladi.