Čas transformacije: Lahko smo pionirji. Lahko nas pokoplje neodgovornost

Dr. Arturo Bris: "Jaz si predstavljam Evropo, ki je globalna, ki temelji na talentu, družbeni odgovornosti, kjer se med seboj spopadamo samo na nogometnih igriščih, sicer pa nas zanima sožitje. In kjer kljub razlikam v kulturi, zgodovini in jezikih, delimo skupni vrednosti sistem. To je unikaten dosežek, ki bi nam na dolgi rok prinesel veliko večje blagostanje, kot se na primer obeta Kitajski." Foto: IMD

Dr. Arturo Bris , s katerim sva klepetala na ljubljanski ekonomski fakulteti, kamor so ga povabili ob predstavitvi letne publikacije Združenja Manager Pogled 2020, je strokovnjak za globalno konkurenčnost, finančni razvoj, regulacijo in makroekonomijo. V svojih zadnjih delih se osredotoča na odnos med dohodkovno neenakostjo, družbeno mobilnostjo in konkurenčnostjo – tudi v kontekstu kripto ekonomije. Je eden od stotih najbolj branih finančnih akademikov na svetu, redno objavlja tudi v uglednih strokovnih publikacijah. Več let je poučeval na univerzi Yale, danes pa se ukvarja z raziskovalnim, svetovalnim delom, poučevanjem in vodenjem Centra za konkurenčnost IMD v Švici.

Po svoje držijo očitki, da smo počasni, ampak dejstvo je, da smo na področju uvajanja regulacije pionirji. Te pobude ne želi prevzeti nihče drug. ZDA in Kitajski – glede na sistem, ki ga imata – to pač ni v interesu. In verjamem, da je tu velika priložnost za Evropo, če bo na tem področju sledila principom družbeno odgovorne, okolju prijazne, poštene družbe.

Sicer se bodo v takšni prihodnosti pojavili novi načini, kako do zaslužka, je prepričan Bris:"Facebook danes ustvarja svojo kripto valuto. Med drugim to pomeni, da bo lahko sčasoma svojim uporabnikom za določene informacije tudi plačeval. Na nekaterih platformah se to že dogaja, znani so primeri, ko tehnološka podjetja uporabnikom plačujejo za podatke o gibanju. Drug vir prihodka bodo na primer neke vzporedne storitve, ki ne bodo klasična služba, bodo pa omogočale dodaten zaslužek. V ZDA na primer deluje aplikacija, ki vam pokaže zemljevid mest, kjer lahko pustite prtljago. To je zelo uporabno, ko se na primer za krajši čas znajdete v nekem mestu, omarica na postaji vam je odročna, prtljage pa ne bi nosili s seboj. Storitev vam omogoča, da jo pustite pri zasebniku, ker je vključen v sistem, pa se lahko zanesete, da vas bo tam tudi počakala. Uporabnik za to plača okoli dva dolarja, za ponudnika pa to pomeni dodaten vir zaslužka."

"Moramo pa se zavedati, da vse te spremembe pomenijo, da bomo morali prej ali slej skleniti novo družbeno pogodbo, kjer bodo tudi dela, ki jih bomo opravljali, ne zato, ker so produktivna ali dobičkonosna, ampak zaradi drugih razlogov, ovrednotena. Te dejavnosti moramo obravnavati drugače, saj sicer sistem ni vzdržen. Danes imamo veliko delovnih mest, ki so neproduktivna, tudi v vodstvenih strukturah podjetij, administraciji in javni upravi. Celo politiki so primer "delavca", čigar vrednost je zelo težko določiti, pa so vseeno plačani. Ampak dolgoročno sistem ni vzdržen, saj se ga, ko je takšnih mest preveč, samo še izčrpava."

Govoriva o precej drugačnem odnosu med gospodarstvom in skupnostjo, kot smo ga vajeni trenutno ... "Ko danes neko podjetje posluje vse bolje, tudi na račun neke skupnosti in okolja, to zelo razveseli delničarje podjetja. Večina stroškov, ki pri tem nastanejo, pa se prenese na stranke ali lokalno skupnost. Ko govorimo o preobrazbi kapitalizma, pa v ospredje prihajajo podjetja, ki jih vodijo "višji cilji". Ljudje namreč z nakupi podprejo podjetja, ki ustrezajo njihovim kriterijem družbene odgovornosti. V Švici smo imeli primere podjetij, ko so kupci zahtevali, da plastično embalažo nadomestijo s trajnostno rešitvijo. Uspešno so se uprli tudi impulzu podjetij, da bi strošek nove rešitve prevalila na pleča kupcev," pravi sogovornik.

Nevarnost "digitalne neenakosti" ali potreben bo protekcionizem

Seveda prihodnost ni brez tveganj. S seboj prinaša nevarnosti, ki jih bo treba obvladati, je jasen sogovornik. Tovrstna tveganja so že tudi na agendi Združenih narodov: "Zagotovo si ne želimo primerov, ko bi tehnologija izkoristila ljudi, pobrala službe, podatke, skupnost pa od tega ne bi imela ničesar."

In to je nevarnost, ki je realna, še posebej, ko govorimo o željah držav, ki imajo v rokah večino tehnologije, kot so ZDA in Kitajska. "Če vse, kar potrebujem, kupim na Amazonu, to pomeni, da lokalni posli v mojem okolju propadajo. Kdo ima od tega korist? Trgovci in njihovi delničarji nekje v tujini."

Nove tehnologije in pojave je treba omejiti, je jasen Bris. "In pri tem je treba biti dosleden. Naloga tehnologije je, da izboljša, olajša življenje ljudi. Takoj, ko ne služi svojemu namenu, izgubi smisel. Če bi neka tehnologija v določeni regiji odnesla vsa delovna mesta, pri tem pa ne bi ustvarila nobene vrednosti, to seveda ni smiselno in to je treba z regulacijo preprečiti. Uvajanje tehnologije do neke mere pomeni vračanje protekcionizma."

Tudi zato, pravi sogovornik, ker so sodobne tehnološke rešitve globalne, enostavno jih je "premakniti nekam drugam", s tem pa se lahko določena skupnost hitro znajde v težavah. "Z vprašanjem digitalne neenakosti se danes ukvarjajo tudi Združeni narodi. Jasno je, da tu nastopi vloga regulacije – potrebujemo jasna pravila in protekcionizem. Evropska unija to že poskuša uveljaviti z dajatvami za digitalne platforme. In to je edini smiseln pristop, sicer se bo dogajalo veliko izkoriščanje in prišlo bo do velike neenakosti med ZDA in Kitajsko in preostankom sveta. Bodimo si na jasnem, to sta državi, ki imata v rokah tehnologijo in moč, da nas izkoristita, če ne bomo namestili protekcionističnih varoval."

"Naučiti se moramo živeti s ceno tehnologije"