Gospodarska kriminalka o tem, kako ohraniti obraz pred svojim občinstvom in hkrati zadovoljiti interese

Leta 2007, ko se je odvijal danes razvpit pogovor med takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in prvim možem DZS Bojanom Petanom , je družba Terme Čatež v prvih šestih mesecih ustvarila 12,9 milijona evrov prihodkov iz poslovanja, kar je bila 8,8-odstotna rast v primerjavi z letom prej. Napovedi za prihodnost so bile obetavne.

Potem se je v zgodbo vpletla družba List in njen prvi mož Franc Gajšek , ki je objavila namero za odkup vseh delnic Term Čatež, razvpita prodaja delnic Term Čatež pa je Mencignerju odnesla direktorska stolčka Delikatese in TPP.

Družba DZS je tretjega avgusta 2007 upravi Term Čatež poslala zahtevo za takojšen sklic izredne skupščine, kjer bi delničarji odločali o umiku 100.894 lastnih delnic Term Čatež, ki so bili v lasti hčerinskih družb Term Marine Portorož in TPP, saj da Terme Čatež dela teh lastnih delnic, ki presega 10-odstotni delež osnovnega kapitala Term, niso odsvojile v zakonsko predpisanem roku treh let od pridobitve teh lastnih delnic, zato jih morajo skladno z zakonom o gospodarskih družbah umakniti, so pri DZS navedli v obrazložitvi.

Uprava Term Čatež je takrat po poročanju STA le skopo sporočila, da je uprava sprožila vse ustrezne formalno pravne postopke zaradi suma zlorabe pooblastil in položaja direktorja družbe TPP Tomaža Mencingerja , vse aktivnosti pa da so usmerjene v zaščito premoženja delniške družbe oziroma vseh delničarjev .

Že takrat je bilo sicer jasno, da sta se v lastniški strukturi Term Čatež oblikovala dva tabora - tabor okoli Petana in DZS ter tabor podjetij pod vplivom države. Se je pa pred skupščino sredi leta vnela bitka za prevlado, dogajanje je bilo odmevno in burno. Odvisna družba term Delikatesa je prodala 1,15 odstotka delnic družbi M.B. Satler. Hčerinska družba Turistično podjetje Portorož (TPP) je M.B. Satlerju že prodala 7,12 odstotka delnic, vendar pa sta posredniška hiša Perspektiva in uprava term takrat preknjižbo preprečili, TPP pa je na ljubljansko okrožno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper družbo Perspektiva in člane njene uprave na čelu z Darijem Južno .

Cvikl nad Vizjaka

Dogajanje v Termah Čatež je vse bolj razgrevalo tudi politično prizorišče. Takratni poslanec SD Milan Cvikl je takrat na Vizjaka naslovil poslansko vprašanje. Spraševal ga je o njegovi vlogi pri poletnih skupščinah slovenskih kapitalskih družb - še posebej, ali je pri poseganju v Terme Čatež ostal v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.

Cvikl je takrat opozarjal, da se pri skupščinah vse bolj uveljavlja argument moči. "Zakaj so varnostniki najpomembnejše osebe na skupščinah in zakaj ni več pomemben argument lastnikov?" se je vprašal, je takrat poročala STA.

To, da se je v dogajanje okoli lastniškega preoblikovanja neposredno vpletla politična oblast, pomeni konec svobodne gospodarske pobude in tudi pravne države, je takrat poudarjal Cvikl in se obregnil tudi ob Vizjakove besedne napade na bančnike. Z vsem tem naj bi Vizjak neposredno vplival na lastninsko preoblikovanje ter organe upravljanja in nadzora. Cvikl je bil sicer tudi prepričan, da Terme Čatež niso edino podjetje, kjer se dogajajo nepravilnosti, po njegovem je bilo politično diktiranje in vtikanje v opravljanje poslovnih in nadzornih funkcij moč videti tudi v primerih Jelovice, Esotecha in Elana.

Vizjak je vse očitke zavrnil kot neutemeljene in neresnične. Iz Urada vlade za komuniciranje so takrat sporočili, da je kot minister pristojen za vsa področja, ki jih pokriva Ministrstvo za gospodarstvo - in tja na načelni ravni sodi tudi poslovanje gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za njihovo nemoteno poslovanje. "Zato sem na nek način tudi upošteval okoliščine, ki so bile v tem primeru še posebej izpostavljene, češ da so nekateri direktorji hčerinskih družb prekoračili svoja pooblastila in da so s tem posredno oškodovali tudi državno premoženje," je poudaril.

Svojih pooblastil pa da ni presegel, je poudarjal: "Menim, da sem se dolžan odzvati, če pridejo do mene podatki o očitnih nezakonitostih ravnanj posameznih odgovornih oseb družb."

Delničarji Term Čatež nato na skupščini niso izglasovali sklepa o umiku 100.894 lastnih delnic, sodišče pa razveljavilo začasno uredbo, s katero je 13. avgusta družbi prepovedalo razpolaganje z njimi.

DZS je šla v nov napad. Zaradi suma zlorabe položaja oziroma pravic je vložila kazensko ovadbo zoper predsednika uprave Term Čatež Mladena Kučiša. Takrat so zapisali, da želijo s tem zaščititi svojo naložbo in preprečiti nezakonita ravnanja predsednika uprave.

"Kad in Triglav sta delovala usklajeno in s tem znova v nasprotju z zakonom. Moja dolžnost skrbnega gospodarja je tudi kazensko ovaditi predsednika uprave naše največje naložbe, za katerega sumim, da je zagrešil kazniva dejanja in s tem škodoval ne le vsem delničarjem, temveč tudi Termam Čatež," je takrat v sporočilu zapisal Petan.