V klubu slovenskih podjetnikov so prepričani, da bi bila lahko država uspešnejša z več podjetniške miselnosti. S trenutnimi razmerami še zdaleč niso zadovoljni. Želijo si bolj predvidljivo poslovno okolje z davčno razbremenitvijo plač na čelu. Opozorili so tudi na stigmatizacijo uspešnih podjetnikov, ki naj bi bili takoj označeni za lopove in tajkune. A hkrati so na festival kot govorca povabili tudi kontroverznega hrvaškega tajkuna Ivico Todorića.