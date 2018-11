Minister: Minimalno plačo bi morali zviševati postopno in v več fazah

"Minimalno plačo moramo dvigovati postopno in v več fazah. To pomeni, da ne moremo izvzeti vseh dodatkov naenkrat in je obenem še zvišati," je poudaril. Uspešno gospodarstvo je po njegovih besedah temelj socialne države. "Če to ne ustvarja, ni denarja za nič - ne za šole, ne za ceste, ne za plače, ne za zdravila," je povedal.

Rast minimalne in povprečne plače v zadnjih letih ni sledila rasti bruto domačega proizvoda (BDP), je na vrhu gospodarstva dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek . "Ljudje si zaslužijo pošteno plačilo za svoje delo," je dejal, je pa treba pri tem pretehtati, kaj je mogoče in kaj je dolgoročno vzdržno za vse.

GZS poudarja, da država ne more administrativno zagotoviti višje minimalne plače, ne da bi s tem tvegala izgubo delovnih mest. Višjo minimalno plačo je mogoče zagotoviti le z zvišanjem dodane vrednosti, produktivnosti in izvoza, je dejala Šmučeva.

"Potrebna je tako strokovna razprava kot socialni dialog o vprašanju minimalne plače in plačne politike v Sloveniji. Za to pa je potreben čas. Posledice nepremišljenega političnega določanja minimalne plače bodo pomembno vplivale na obstoj cele vrste podjetij in delovnih mest ter na konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja," je opozorila izvršna direktorica GZS Sonja Šmuc.

Spremembe pri minimalni plači, kot jih predvideva zakonski predlog, ki je v DZ, bodo pomembno vplivale na vrsto podjetij in delovnih mest ter na konkurenčnost poslovnega okolja, pa opozarja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Vlado zato poziva, naj zakona ne podpre in začne razpravo o prihodnji ureditvi minimalne plače v okviru ESS.

Vlada o stališču do predlaganih sprememb odloča danes na dopisni seji, je v izjavi ob robu vrha slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju še povedal minister. Kot je ocenil, več ministrskih kolegov deli njegovo stališče, da ne bi bilo dobro, da bi do sprememb prišlo že z januarjem in da bi iz minimalne plače izločili vse dodatke. Izražena podpora koalicijskih poslancev predlogu zakona po njegovih besedah ne pomeni, da se zakona ne da "izboljšati" z dopolnili.

Gospodarstvo zna preživeti in se prilagoditi, največ, kar lahko za gospodarstvo naredi država, pa je to, da omogoči predvidljivo, konkurenčno in stabilno poslovno okolje. Zato je za ohranjanje zdravega gospodarstvo pomembno, da so spremembe, npr. glede obdavčitve dela, kapitala, dobičkov ali davčne olajšave, napovedane in izpeljane previdno.

Predlog zakona, ki ga je v DZ vložila Levica, podprle pa so ga tudi poslanske skupine koalicije, po njenem mnenju ne upošteva dejstev, da minimalna plača raste hitreje od inflacije. Od januarja 2009 se je povprečna bruto plača zvišala za 17 odstotkov, minimalna plača za 43 odstotkov, cene pa so se zvišale za 11 odstotkov.

"Rast minimalne plače tako ni pod vprašanjem. Ne more pa o minimalni plači, mimo socialnega partnerstva, odločati samo politika. In to celo tako, da podpira novosti, ki povsem spremenijo osnovne postulate, kot je definicija plače. Takih tektonskih premikov se ne dela brez usklajevanja in se jih ne dela v mesecu ali dveh,"je poudarila izvršna direktorica GZS.

Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je spomnil, da so v zbornici pripravili analizo slovenskega poslovnega okolja, pri čemer so uporabili nekatere znane globalne analize - na primer lestvici globalne konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma ter Mednarodnega inštituta za menedžment.Na podlagi analize bodo gospodarstveniki danes razpravljali o ukrepih na makroekonomskem področju, pri učinkovitosti poslovnega okolja, učinkovitosti trga dela, razvitosti finančnega trga, inovativnosti in kakovosti upravljanja podjetij.

Slovensko gospodarstvo že več let beleži rast, precej višjo od povprečja EU. A uspeh nas ne sme uspavati, je na vrhu gospodarstva opozoril predsednik GZS Boštjan Gorjup in pozval k oblikovanju ukrepov za zmanjšanje zaostanka.

Gorjup je v uvodnem nagovoru izrazil zadovoljstvo nad pozitivnimi rezultati slovenskega gospodarstva. Zvišujeta se izvoz in dodana vrednost, Slovenija je končno privlačna tudi za mednarodne vlagatelje. Na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti je država v zadnjih letih napredovala, ponekod je v samem vrhu.

"So pa še področja, kjer močno zaostajamo," je opozoril Gorjup. Zato se je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) na letošnjem vrhu gospodarstva v ospredje postavila iskanje rešitev in ukrepov na področjih, kjer najbolj zaostajamo za uspešnimi.

Bergmann: Slovenija dobro okrevala po krizi

Direktor generalnega direktorata za ekonomske in finančne zadeve Evropske komisije Manfred Bergmann, pristojen za Slovenijo, je medtem ocenil, da je Slovenija v zadnjih letih dobro okrevala po krizi, tudi zaradi"ostrih in bolečih gospodarskih reform ter prekinitve začaranega kroga med podjetji v državni lasti in bančnim sektorjem".

Svoje so prispevali tudi socialni partnerji in sistem socialnega varstva, tako z zategovanjem pasu kot reformami. "In danes prevladuje percepcija, da je čas za povračilo," je izpostavil Bergmann. To je po njegovem res, a ne gre spregledati, da povračilo niso le višje plače in dobički, pač pa tudi višja rast in nova delovna mesta.

Slovenija po Bergmannovih besedah za EU zaostaja pri vključevanju nekvalificiranih ter starejših delavcev na trg dela, prav tako pri produktivnosti. Pozval je tudi h krepitvi javnih financ. "Primanjkljaji v slabih časih so bili veliko previsoki, presežki v dobrih časih pa so občutno prenizki. To ni dobra priprava na naslednjo recesijo, ki bo v bližnji prihodnosti za vogalom," je dejal.