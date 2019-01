Če kavo pijete, lahko skodelica stane tudi štiri evre. Če jo pridelujete, le 29 centov

Cene kave so pred nekaj tedni dosegle najnižjo ceno v zadnjih več kot 13 letih. Sredi septembra je kilogram surove kave na borzi surovin stal samo še 2,09 ameriškega dolarja. Tako nizke cene surova kava ni dosegla vse od decembra 2005. Nazadnje so bile cene kave na višku pred sedmimi leti, nato so do danes padle za tretjino.

Glavni razlog za padec cen surove kave je rekordna letina v Braziliji, ki je največja proizvajalka kave na svetu. Sledita ji Vietnam in Kolumbija. Etiopija je na šestem mestu. Leta 2017 so v tej državi pridelali dobrih 470.000 ton kavnih zrn, v Braziliji skoraj 2,7 milijona ton. K padcu cen pripomore tudi huda konkurenca med največjimi mednarodnimi podjetji, kot so Nestle, Starbucks ali Jacobs Douwe Egberts.

Surova kavna zrna pridelovalcem kave prinesejo tudi bistveno manj zaslužka kot že pražena kava. To pražijo šele v državah odjemalkah. Prav zaradi tega si številni prizadevajo, da bi kavo pražili in oplemeniti že v državah proizvajalkah kave.

Proti padanju cen kave naj bi prispevala pravična trgovina, zaradi česar imajo posamezne kave tudi oznako pravične trgovine. "Pravična trgovina je dobra, a je samo nekoliko boljša pot na nepravičnem tržišču," so kritični aktivisti kavne kooperative Tilamo iz etiopske province Sidamo.