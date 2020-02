Če niste oddali vloge, vas Furs na to opominja s pesmico

Potem ko so lani zavezancem prvič ponudili možnost, da lahko vlogo oddajo prek mobilne aplikacije eDavki, se je delež elektorsko oddanih vlog močno povečal.

Lani je po podatkih STA vlogo oddalo elektronsko 66 odstotkov več zavezancev kot leta 2018, letos so do 14. januarja v elektronski obliki prejeli skoraj 140 odstotkov več vlog kot v enakem obdobju lani, so sredi meseca sporočili iz Fursa.