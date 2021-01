Če želite pomoč pri kritju fiksnih stroškov, potem ne pozabite na oddajo vloge

Sedmi protikoronski zakon je nekoliko spremenil pogoje za uveljavljanje ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov. Upravičenci, ki so vlogo oddali že pred uveljavitvijo zakona minuli četrtek, a so zdaj pogoji zanje ugodnejši, morajo pri Finančni upravi RS (Furs) vložiti novo vlogo. Obrazec naj bi bil na voljo danes.

Delno kritje fiksnih stroškov je podjetjem, ki zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponudil šesti protikoronski zakon, ki velja od 28. novembra.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra lani, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so jim prihodki v zadnjem lanskem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Vloge je mogoče vlagati samo prek Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Sedmi protikoronski zakon, ki velja od 31. decembra 2020, je med drugim določil, da lahko najbolj prizadeta podjetja zaradi epidemije covida-19 – ki so jim prihodki upadli za več kot 70 odstotkov – prejmejo pomoč v skupni višini največ 2000 evrov na zaposlenega, torej še enkrat več kot po njegovem predhodniku.

Če ste že oddali vlogo, je ne stornirajte, pač pa jo popravite

Upravičenci, ki so vloge že oddali po šestem protikoronskem zakonu, a bi bilo pri izračunu najvišje dovoljene pomoči zanje ugodneje upoštevati določbe sedmega protikoronskega zakona, morajo zdaj te vloge popraviti, so sporočili iz Fursa. Ob tem so opozorili, naj že vloženih izjav ne stornirajo, pač pa vložijo popravek.

Na ta način se jim bodo namreč predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po šestem protikoronskem zakonu, predvsem pa se bo pri izračunu limita 1000 oz. 2000 evrov na zaposlenega na mesec upošteval tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši, so pojasnili.

Vlaganje popravkov bo predvidoma mogoče po 5. januarju, ko bodo lahko začeli vloge vlagati tudi novi prosilci za delno kritje fiksnih stroškov. Rok za oddajo obeh dokumentov je 15. januar. Več informacij dobite na spletni strani Fursa.

Če nove določbe iz sedmega protikoronskega zakona ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, vloge ni treba vlagati še enkrat. Prav tako ne, če je bil kriterij glede števila zaposlenih po šestem protikoronskem zakonu za upravičenca ugodnejši.

Prva izplačila te pomoči bodo na Fursu izvedli do 20. januarja, in sicer skupaj za mesece oktober, november ter december 2020. Ukrep za zdaj velja do konca letošnjega marca.