Čebelarji, na voljo vam je 323.800 evrov nepovratnih sredstev

Vloge za tehnično pomoč čebelarjem in racionalizacijo sezonske selitve panjev se bodo začele zbirati peti dan po objavi razpisa v uradnem listu, torej v sredo, in se bodo zbirale do zaprtja razpisov, medtem ko bo vloge za subvencioniranje čebeljih matic mogoče vložiti takoj po objavi vse do 30. aprila, so sporočili z ministrstva.

Čebelarjem se v okviru tehnične pomoči, temu razpisu je namenjenih 264.000 evrov, omogoča posodobitev, kar po oceni ministrstva prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, s tem pa se izboljšuje tudi starostna struktura čebelarjev v Sloveniji.

V okviru racionalizacije sezonske selitve panjev, na razpisu je na voljo do 30.000 evrov, se jim omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. "Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja," so poudarili na ministrstvu.

Pri ukrepu subvencioniranje vzreje čebeljih matic, zanj je namenjenih do 29.800 evrov, pa se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Ministrstvo skuša s to podporo spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.