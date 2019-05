So tudi vas pričakale prazne police? 'Tako hudo ni bilo že desetletja'

Trenutno je največja težava vreme, ki je katastrofalno, izmenjavajo se hladni valovi in brez pomoči čebelarjev bi čebele letos že pomrle. Glavna skrb slovenskih čebelarjev je tako v tem trenutku krmljenje, krmljenje in še enkrat krmljenje čebel, da bodo sploh preživele ta čas, ko v naravi pravzaprav zanje sploh ni hrane. Prav tako posamezniki seveda spet kršijo zakonodajo in škropijo vsepovprek, zunaj navodil proizvajalcev.

Kaj bi nas v trgovinah pričakalo, če bi čebele izumrle? Situacijo so nazorno prikazali v celjskem nakupovalnem središču, kjer so lahko kupci "nakupovali" med praznimi policami in ob sporočilu - "svet brez čebel lahko postane tudi svet braz nas".

Treba se je zavedati, da so čebelje družine trenutno na višku svojega razvoja. V panjih je v eni čebelji družini do 70.000 čebel in poraba hrane je na čebeljo družino tudi do kilogram hrane na dan. In če čebele en teden ne vzletijo, v naravi ne najdejo ničesar, to pomeni, da čebelja družina v tem času potrebuje od pet do sedem kilogramov hrane, ki jo mora zagotoviti čebelar. Nadomestilo je v obliki sladkornega sirupa, trenutno ga je treba dodajati dnevno, saj bi v nasprotnem primeru čebele od lakote propadle. Pravzaprav je nepojmljivo, da je treba maja dodajati toliko hrane. Namreč, to se ni zgodilo že vsaj 50 let. Sam čebelarim več kot 30 let in se ne spomnim enega samega primera takšnega ritma vremena, kot je letos. Da bi moral čebelam aprila in maja dajati več kilogramov hrane za preživetje, se ni zgodilo še nikoli. So bila seveda leta, ko ni bilo medu, ampak da bi pa čebele potrebovale toliko čebelarjeve pomoči za golo preživetje, se pa še ni zgodilo.

Je že mogoče napovedati, kaj katastrofalna situacija pomeni za letošnji pridelek medu?

Tretjina sezone je za nami. Akacije skoraj ne bo, razen če bi se zdaj vreme izrazito popravilo, a upanja skorajda ni. Tudi lipa nima pravih cvetnih nastavkov. Tako da na minimalno bero lahko upamo le, če se vreme resnično izboljša, ampak se bojim, da bo letošnja letina najslabša v zadnjih 50 letih.

Slabe novice za potrošnike, najbrž pa to pod vprašaj postavlja preživetje marsikaterega čebelarja?

Zavedati se je treba, da so tisti, ki poklicno živijo od čebel v izjemno težki situaciji. Preživeti morajo družine, imajo tudi zaposlene ... Poleg tega pa ne gre samo za stroške, povezane z izpadom pridelka. Marsikdo se ne zaveda, koliko stane krmljenje in vzdrževanje čebel. Včasih je v bistvu ta del še bolj pomemben od vprašanja pridelka, kajti če čebelar ne skrbi za čebele, bo posledično brez čebel in pridelka tudi prihodnje leto. Gre za zahtevno nalogo, ki je povezana s konkretnimi stroški.