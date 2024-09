Cedevita za 6,90 evra? 'Zbirajo za popravilo klančine'

"Zbirajo denar za popravilo klančin," je menil eden od komentatorjev "Je to rekord?" se je spraševal drugi. "Gospa, poglejte ceno, preden kupite," je potnici svetoval tretji. "To je grozno in sramotno," pa je pripomnil četrti.

Cedevita v trgovini stane približno en evro, včasih malo več, so ob tem pripomnili pri hrvaškem Jutarnjem listu.

Čeprav je mnoge vse skupaj precej zabavalo, visoke cene na Hrvaškem pač že nekaj časa skrbijo za val komentarjev, večini, ko gre za nekdanji ponos hrvaškega gospodarstva – Jadrolinijo – ne gre na smeh, še posebej ne po zadnjih incidentih s klančinami, ki so že vzeli življenja, vrstijo pa se vprašanja - ali bo moral umreti še kdo, da bodo pristojni zares ukrepali.

Primer Jadrolinije in nesrečo na trajektu "Lastovo" je znova komentiral minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Hrvaška SDP namreč zahteva tematsko sejo o razmerah v Jadroliniji, je poročal HRT.

Po njegovih besedah je tragedijo, v kateri so ugasnila tri življenja, treba raziskati. Ponovil je, da je treba počakati na zaključek neodvisne preiskave. Ko bodo vedeli odgovore na vsa vprašanja, bodo obvestili javnost.

"Za nas je v tem trenutku najpomembnejše da dobimo odgovore na vsa tista vprašanja, ki vznemirjajo javnost - in ki vznemirjajo vse nas. Videti moramo ali bi se temu lahko izognili in kaj bi lahko storili, da do te tragedije ne bi prišlo. Po drugi strani pa veste, da se je kasneje zgodil še en incident s padcem klančine. Raziskati je treba, ali je sistem vzdrževanja in remonta v Jadroliniji v redu in ali je treba kaj izboljšati," je dejal Butković.