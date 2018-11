Delničarje oškodovali za več kot 12 milijonov evrov

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije so kazensko ovadili dve osebi, gre za zaposlena pri omenjeni gospodarski družbi.

Kaznivo dejanje je bilo zagrešeno v letih 2014 in 2015. Z zbiranjem obvestil, dokazov in opravljenimi hišnimi preiskavami so kriminalisti ugotovili, da sta "osumljena, sicer zaposlena pri tej gospodarski družbi, z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi tretji pravni osebi z zlorabo institutov insolvenčnega prava preslepila in zapeljala pristojno sodnico, da je ta izdala sklepe, katerih posledica je bila, da so delničarji izgubili svoje premoženjske pravice,"je dejal Vrabec.

Osumljena sta z računovodsko operacijo, ki ni imela podlage v samem poslovanju družbe, le-to prikazala kot insolventno in posledično tako omogočila spremembo lastništva same družbe.

Za katero družbo gre, uradno ni znano, že včeraj pa smo poročali, da gre po naših neuradnih informacijah za Thermano Laško. Osumljena naj bi delničarje oškodovala za več kot 12 milijonov evrov.

O konkretnih osebah in gospodarski družbi Vrabec ni želel govoriti. Potrdil pa je, da določene preiskave zaradi sumov nepravilnosti v tej družbi še potekajo.