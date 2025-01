'Celotno leto 2024 je vladalo veliko povpraševanje po delavcih'

"V letu 2024 smo beležili zelo visoko zaposlenost in najnižjo brezposelnost v zgodovini samostojne Slovenije," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc . Rekord so zabeležili v mesecu juniju, ko je bilo na zavodu prijavljenih 43.369 brezposelnih.

V evidenco zavoda se je v celem letu 2024 prijavilo 62.173 oseb, kar je 4,2 odstotka več kot v letu 2023. Med njimi je bilo manj iskalcev zaposlitve zaradi izteka zaposlitve za določen čas, več pa je bilo presežnih delavcev in stečajnikov.

Iz evidence brezposelnih se je lani odjavilo 63.488 oseb, od katerih se jih je 40.629 oz. 1,5 odstotka manj kot leta 2023 zaposlilo.

"Za celo leto lahko rečemo, da je vladalo veliko povpraševanje po delavcih," je še povedala Barbo Škerbinčeva. Delodajalci so imeli tudi lani težave pri iskanju in zagotavljanju kadra, posebno z določenimi kompetencami in sposobnostmi, so se pa v drugi polovici leta vseeno malo ublažile, je dodala.

Zadnji podatki o delovno aktivnem prebivalstvu so na voljo za oktober. Delovno aktivnih je bilo v Sloveniji 947.770 oseb, kar je 0,3 odstotka več kot septembra in tudi 1,1 odstotka več kot leto dni prej. Stopnja registrirane brezposelnosti je v desetem mesecu leta 2024 znašala 4,6 odstotka oz. 0,2 odstotne točke več kot septembra ter 0,2 odstotne točke manj kot oktobra 2023.