Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena

Za liter 95-oktanskega bencina je ob znižani trošarini, ki je določena na 0,42625 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba še naprej plačati 1,683 evra na liter. Če ne bi regulirali cen, bi bilo po oceni za liter tega bencina treba odšteti okoli 1,763 evra.

Cena litra dizla je ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, določena še naprej pri 1,734 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo treba po oceni odšteti okoli 1,816 evra na liter.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.