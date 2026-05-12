Gospodarstvo

Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena

Ljubljana, 12. 05. 2026 06.20 pred eno minuto 1 min branja 0

STA
Gorivo

Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve.

Za liter 95-oktanskega bencina je ob znižani trošarini, ki je določena na 0,42625 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba še naprej plačati 1,683 evra na liter. Če ne bi regulirali cen, bi bilo po oceni za liter tega bencina treba odšteti okoli 1,763 evra.

Cena litra dizla je ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, določena še naprej pri 1,734 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo treba po oceni odšteti okoli 1,816 evra na liter.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.

Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Bolečine v hrbtu? Odkrijte preproste načine za hitrejše olajšanje
Študija kaže, da umetna inteligenca daje 'problematične' zdravstvene nasvete v približno polovici primerov
Kako prepoznati in preprečiti nevarnosti poklicnega raka pri delu
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Do plače še štirje dnevi, v denarnici pa le 10 evrov: kaj skuhati, da ne boste lačni – in ne boste zapravili več
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Ali ste med njimi? Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Kaj naredi razliko pri peki na žaru? Več kot le ogenj
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Slovence smo vprašali: to so 'grehi', ki najbolj jezijo partnerje
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
53 ptic v enem dnevu: največja napaka, ki jo ljudje naredimo ob najdbi mladiča
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Drzna igra
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
