Cena bencina v Nemčiji rekordno visoka

Glavni razlog za podražitev so po navedbah dpa visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren.

V Nemčiji je od začetka maja do konca junija veljalo znižanje davka na gorivo v višini 16,7 centa na liter, kar je zvezno vlado po podatkih finančnega ministrstva stalo približno 1,6 milijarde evrov. Vlada je pozive k vnovični uvedbi ukrepa doslej zavračala, kar je utemeljevala s skrbjo za javne finance.

Prejšnjo rekordno ceno bencina so v Nemčiji zabeležili marca 2022 po napadu Rusije na Ukrajino, ko je trge preplavil strah pred posledicami zmanjšanih dobav energentov iz Rusije.