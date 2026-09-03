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Gospodarstvo

Cena bencina v Nemčiji rekordno visoka

Berlin, 03. 09. 2026 13.17 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
STA M.S.
Bencinska postaja, splošna

Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji v sredo dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022, so sporočili iz nemškega avtomobilskega združenja Adac. Ob upoštevanju inflacijskih učinkov je bila cena sicer višja že večkrat, med drugim leta 2012.

Glavni razlog za podražitev so po navedbah dpa visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren.

V Nemčiji je od začetka maja do konca junija veljalo znižanje davka na gorivo v višini 16,7 centa na liter, kar je zvezno vlado po podatkih finančnega ministrstva stalo približno 1,6 milijarde evrov. Vlada je pozive k vnovični uvedbi ukrepa doslej zavračala, kar je utemeljevala s skrbjo za javne finance.

Prejšnjo rekordno ceno bencina so v Nemčiji zabeležili marca 2022 po napadu Rusije na Ukrajino, ko je trge preplavil strah pred posledicami zmanjšanih dobav energentov iz Rusije.

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KOMENTARJI20

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Nidami
03. 09. 2026 14.23
Mijič je uničil tudi Nemško gospodarstvo.
Odgovori
0 0
FreedomMan
03. 09. 2026 14.22
Hvala Trumpu in vsem desničarjem na zahodu za vojne in podpiranje Izraela... hodili bomo pa peš.
Odgovori
-1
1 2
Prelepa Soča
03. 09. 2026 14.17
No, nič nam ni hudega.
Odgovori
+1
2 1
mpk2
03. 09. 2026 14.16
še vedno čakam članek primerjave cene goriv+gospodinjskega plina za leto 2025, Slo vs.Hrv!
Odgovori
+0
1 1
Tomy1
03. 09. 2026 14.08
Evo , članek za priprave folka na cene goriva v naslednjem tednu... Kar še futrajte vojno ... pridemo brez problema na 3€ konc leta če ne še prej ...
Odgovori
+3
4 1
rok1211
03. 09. 2026 14.07
nemčija ima povprečno mesečno plačo 2900€, slovenija pa 1700€
Odgovori
+5
6 1
Jernej Sekirnik
03. 09. 2026 14.02
kako je šele v Bruslju, po 1.9 so imeli
Odgovori
+2
2 0
stylo
03. 09. 2026 14.02
Kak bo Merz zgubil v nedeljo na volitvah,bo zabavno. Afd je resitev za Nemčijo
Odgovori
+6
6 0
1236
03. 09. 2026 13.59
10 eur liter če si upajo. Nam je čisto vseeno
Odgovori
+7
7 0
frocio accademico giallo
03. 09. 2026 13.56
Premal...za vsaj še 3€/L!
Odgovori
+3
4 1
123soba
03. 09. 2026 13.56
1 euro od litra gre za ukrajino,
Odgovori
+8
8 0
mario7
03. 09. 2026 13.51
zelenc rabi denar
Odgovori
+7
8 1
Billy_1
03. 09. 2026 13.41
Sedaj pa hitro sprejeti še 8 dodatnih sankcij za Rusijo
Odgovori
+9
11 2
igy02
03. 09. 2026 13.59
Kar tako nabijaš. Verjetno plačan za to. Sankcije v Rusiji delujejo. In še kako. In bodo Rusijo potisnile desetletja nazaj. Seveda so sankcije najprej škodile EU. Vendar na dolgi rok Rusija izgublja. To ocenjujejo vsi ekonomski strategi. Seveda je slovenske rusofile v to nemogoče prepričati. Rdeča mati Rusija je za njih vse.
Odgovori
-4
2 6
Antenaa
03. 09. 2026 13.37
Se povejte, da je placa 3x visja kot v Slo
Odgovori
+8
10 2
_endrug
03. 09. 2026 13.55
Je pa višja produktivnost. In zdravstvo moraš plačati ločeno, ne iz plače.
Odgovori
+4
4 0
Paradox
03. 09. 2026 13.34
Rekorndno visoka, z njihovimi plačami to ni nič. Mi smo trenutno na 1,9€ / L z 1200 € povprečno plačo - in še to sem precej radodaren z oceno.
Odgovori
+7
12 5
MEDKO
03. 09. 2026 13.38
Povprečna neto plača za maj je 1.680,80€. Tako piše na SURS
Odgovori
-2
3 5
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