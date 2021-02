Bitcoin v višave: nas čaka nova finančna revolucija?

Leto 2021 – epidemija in globalna gospodarska kriza. A ne za vse. Navdušenci nad trgovanjem s kriptovalutami so v zadnjem obdobju lahko zelo zadovoljni. Bitcoin je od oktobra lani, torej v dobrih štirih mesecih, zrasel za 450 odstotkov. "Že konec leta 2020 se je začelo kazati, da cena raste, da interes ponovno raste," pravi Anja Blaj, predsednica Blockchain Think Tank Slovenija.

Tudi po zaslugi podjetja Tesla, ki je pred dnevi razkrilo, da je kupilo za 1,5 milijarde dolarjev (približno 1,24 milijarde evrov) bitcoinov in naznanilo, da boste kmalu lahko s kriptovaluto kupovali tudi njihove avtomobile. Danes denimo bi že z enim bitcoinom lahko kupili Teslin model 3 s polno opremo.

"Mislim, da ne samo pri bitcoinu, ampak tudi pri drugih kriptovalutah, kriptokovancih in podobnih stvareh bodo te v naslednjih petih letih vse pogosteje postajala plačilna sredstva. Kar pa se ne bo zgodilo čez noč. Zdi se mi, da je v bistvu pričakovati, da se bo kar nekaj ameriških podjetij odločilo za diverzifikacijo svojih portfeljev,"pojasnjuje Richard Lyons, profesor financ na univerzi Berkeley.