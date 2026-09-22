Cena dizla prek dveh evrov

Vlada je v ponedeljek spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Z novelo zakona o trošarinah, ki je začela veljati v nedeljo, se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje znižal s 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov, z uredbo pa ga je dodatno znižala na 21 evrov za 1000 litrov.

V izračunu za bencin in dizel je medtem upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od danes.

Če ne bi regulirali cen in ne bi bilo oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,948 evra za liter, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,309 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,850 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.