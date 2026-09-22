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Gospodarstvo

Cena dizla prek dveh evrov

Ljubljana, 22. 09. 2026 06.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Cena goriva

Regulirane cene naftnih derivatov so se znova zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dva centa in stane na 1,748 evra. Dizel se je povzpel čez dva evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra.

Vlada je v ponedeljek spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Z novelo zakona o trošarinah, ki je začela veljati v nedeljo, se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje znižal s 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov, z uredbo pa ga je dodatno znižala na 21 evrov za 1000 litrov.

V izračunu za bencin in dizel je medtem upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od danes.

Če ne bi regulirali cen in ne bi bilo oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,948 evra za liter, so izračunali na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,309 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,850 evra.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.

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cene bencina dizel bencin kurilno olje pogonska goriva podražitev

Liter dizla prvič v zgodovini več kot dva evra

24ur.com Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti
24ur.com Cene goriv znova navzgor: bencin za 3,5, dizel pa za 2,1 centa
24ur.com Bencin dražji, dizel cenejši
24ur.com Naftni derivati dražji
24ur.com Liter dizla prvič v zgodovini več kot dva evra
24ur.com Obisk bencinskega servisa dražji
24ur.com Cene pogonskih goriv višje za dva centa
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