Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,620 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,653 evra na liter). "Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,786 evra na liter," so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva.
Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,822 evra na liter (cena dizla pred spremembo je 1,894 evra na liter). Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po ocenah ministrstva presegla 2 evra, in sicer 2,005 evra na liter.
Za liter kurilnega olja bo v naslednjem obdobju treba plačati 1,484 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,555 evra na liter).
Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju liter dizla danes po podatkih s spletne strani goriva.si stane 2,079 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,846 evra. Nekoliko cenejši sta ti gorivi na prodajnih mestih Mola in Ine, kjer liter stane 1,998 oz. 1,753 evra.
Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter, so sporočili.
Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.
