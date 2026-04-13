Gospodarstvo

Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa

Ljubljana, 13. 04. 2026 14.36 pred 59 minutami 2 min branja 30

Avtor:
M.V.
Bencinska črpalka

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka do vključno ponedeljka 20. aprila 2026, znašale 1,620 evra za liter bencina, 1,822 evra za liter dizelskega goriva in 1,484 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,620 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,653 evra na liter). "Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,786 evra na liter," so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,822 evra na liter (cena dizla pred spremembo je 1,894 evra na liter). Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po ocenah ministrstva presegla 2 evra, in sicer 2,005 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo v naslednjem obdobju treba plačati 1,484 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,555 evra na liter).

Petrolova bencinska črpalka
Petrolova bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju liter dizla danes po podatkih s spletne strani goriva.si stane 2,079 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,846 evra. Nekoliko cenejši sta ti gorivi na prodajnih mestih Mola in Ine, kjer liter stane 1,998 oz. 1,753 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter, so sporočili.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

bencin cene dizel

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
13. 04. 2026 15.42
Drug teden pade cena na račun Stevota, potem zraste na račun gozdarja, pa spet pade na račun vrtalke, nato pade vlada.
SAKOSAKO
13. 04. 2026 15.36
Me zanima kakšna bo cena bencina ko bo vojne konec!!!???
1butnskala
13. 04. 2026 15.34
A je kdo vidu frenka?
Žmavc
13. 04. 2026 15.32
Golob v odhajanju, cene že padajo. 🤭
kovanec
13. 04. 2026 15.35
Torej Golob ima močan vpliv na ceno nafte v svetu in širši okolici.
kovanec
13. 04. 2026 15.36
Žmavc do torka.
dule100
13. 04. 2026 15.21
Še vlada ni sestavlnena, pa cene že padajo!😂
Wolfman
13. 04. 2026 15.20
Če vi res mislite, da ste se rešili Izraelcev in židov iz njihovih krempljev, potem se preklemano motite. Sice vaš denar že tako ali tako imajo, sedaj jim boste morali dati še vaše otroke?
obožeobože
13. 04. 2026 15.13
Samo zadiši po Janši pa cene goriv padajo!
Dan D
13. 04. 2026 15.19
🤣🤣🤣🤣🤣
cekinar
13. 04. 2026 15.19
maske tudi,samo ne vem če so že našli tisti kamion z maskami al še ga vedno iščejo...
Pig Brother
13. 04. 2026 15.23
itak...če ne drucga človk ni materialist. Ima pa enga blizu sebe za vse, gospoda Počivalška, tega se jaz bojim. In človek ne bi smel bit minister, ker ni bil izvoljen
bodi
13. 04. 2026 15.39
in kaj ti bodo sedaj maske počasi bi lahko kaj bolj pametnega napisali
kovanec
13. 04. 2026 15.07
Nekateri že pripisujejo zasluge ze pocenitev JJ. Torej je še en dokaz, da pomanjkanje goriva pred volitvami ni bilo slučaj. Sedaj je pocenil bencin za 3.3 cente v torek bo podražil krat 5.
cekinar
13. 04. 2026 15.12
kovanec ,a spremljaš kaj svetovne trge OPEC,cen energentov,jasno je da so cene povsod padle ,potem ko so iranci in trump sklenili "krhko premirje".
kovanec
13. 04. 2026 15.39
cekinar jaz sem bil pa prepričan da so cene padle na račun suma da bo jajo sestavil vlado, ali pa za to ker naj bi Glob odšel. Zabavno a ne?
JApajaDAja
13. 04. 2026 15.03
problem so goriva...kaj pa hrana? predlog eu je uvoz od koderkoli,zmanjšana kontrola hrane...če je bo sploh dovolj za vse.....
kokicas
13. 04. 2026 15.03
Rabili bomo gorivo samo poglejte pretočnost oz stanje naših avtocest vse stoji spet začeli delati vse na enkrat. Ne mi rečt, da se čez zimo nebi dalo opraviti nič na gradbiščih sploh podiranje in pilotiranje bi lahko izvajali pozimi in to delajo trenutno na treh koncih.
UnknownIdentity
13. 04. 2026 15.02
jutri 7 centov dol nasledni torek 14 centov gor.
a res1
13. 04. 2026 15.01
Za časa namišljene korone je bil liter 1€ . Jajo, si sposoben to zrihtat nazaj?
bodi
13. 04. 2026 15.42
ne ker ga stalno žalite jaz bi za žalitev nabil ceno v nebo samo zato ker nimate spostovanja pa ni važno kdo je
wsharky
13. 04. 2026 15.01
evo osnutki vlade našega Janeza že dajejo rezultate, še malo pa bo liter stal 1 euro
Delavec_Slo
13. 04. 2026 15.01
Nateg!
bb5a
13. 04. 2026 14.53
Še mal pa bo zastonj...
brainiac007
13. 04. 2026 14.59
Pačakaj da trump zapre ožino. Bo šlo spet gor.
Rafael Kramar
13. 04. 2026 14.51
Bravo Janša. Samo omenilo se je možnost njegove vlade pa je takoj vse ceneje.
brainiac007
13. 04. 2026 14.58
Janševa ovčka....
Rafael Kramar
13. 04. 2026 15.02
Vse je bolje od Golobovih praset...
brainiac007
13. 04. 2026 15.05
Sanajaj od praset koruzo, dobil boš pimpeka v temno luknjo...
Dan D
13. 04. 2026 15.21
premil izraz zanj.
