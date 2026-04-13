Cena litra bencina od torka nižja za 3,3 centa, dizla za 7,2 centa

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,620 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,653 evra na liter). "Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,786 evra na liter," so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,822 evra na liter (cena dizla pred spremembo je 1,894 evra na liter). Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi, po ocenah ministrstva presegla 2 evra, in sicer 2,005 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo v naslednjem obdobju treba plačati 1,484 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,555 evra na liter).