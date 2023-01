Cena prehoda: višji davki ali manj denarja za zdravstvo ali infrastrukturo

Fragmentiran svet in novi zavezniki: Nimajo energije, ker so jo drago prodali Evropi

O tem ali je res mogoča hitra energetska tranzicija, so v Davosu razpravljali Lauren Shum , strokovnjakinja za energetiko in zagonska podjetja na področju zelene energije, Men Dellagiovanna , okoljski svetovalec v Davosu, Maarten Wetselaar , glavni izvršni direktor družbe Cepsa, Rania Al-Mashat , egiptovska ministrica za mednarodno sodelovanje, in Ajay Mathur , generalni direktor International Solar Alliance.

Posledice pa ima tudi mrzlično iskanje energentov. "Evropa se je, ko je ugotovila, da ni več ruskega plina, odločila na hitro diverzificirati energetske vire. V tem procesu so naročili LNG iz denimo Pakistana. Po drugi strani pa ne le, da so Pakistan prizadele uničujoče poplave, zdaj nimajo niti energije za lastno porabo, saj jo je Evropa kupila po višji ceni. V bolj fragmentiranem svetu bo torej pomembno, da iščemo zavezništva, bomo pa morali razmišljati tudi o tem, kdo je zaradi tega prizadet," je še dodala Shum.

"Pritisk na energetsko varnost je Evropo prisilil k razmisleku o lastni energetski prihodnosti in kako naj bo bolj avtonomna. Postavlja se cilje in implementira politike, po katerih naj bi se v Evropi proizvedlo več čiste energije kot smo načrtovali prej. Tudi ZDA so se lotile investicij v obnovljive vire, zato mislim, da je, vsaj kratkoročno, dogajanje ustvarilo aktivno okolje. Je pa energetska varnost globalni izziv in v bolj fragmentiranem svetu, ki se nakazuje, je to težje doseči," je ocenil Wetselaar. "Vprašanje je, kako bo Zahod čez 20 let sodeloval s Kitajsko, kako se bo vzpostavilo okolje zaupanja in sodelovanja, da bomo premostili energetsko tranzicijo? Vse skupaj je torej imelo pozitivne kratkoročne učinke, dolgoročni so bolj negotovi."

Energetska kriza, ki je izbruhnila še posebej po začetku vojne v Ukrajini, je države prizadela na različne načine, je ocenila Al-Mashat: "Povečala se je potreba k premiku k obnovljivim virom, kar je nekoliko zbližalo Afriko in Evropo. Razvijajoči se svet, kjer je več sonca in vetra, pa se na drugi strani sooča z vprašanjem financiranja. O tem je bilo že govora na podnebni konferenci, ampak vprašanje financiranja je res osrednje, če se želimo premakniti naprej."

Težava, ki jo zaznavajo, je, da se draži plin, s tem se draži energija iz obnovljivih virov, v dobavni verigi pa imamo ozka grla, denimo na Kitajskem, kjer proizvajajo ogromno te opreme. Če želimo več in več solarne energije, moramo poskrbeti za geografsko diverzifikacijo, da uredimo razpoložljivost in cene, še meni Mathur.

Zmagovalci prehoda naj bi bili vsekakor investitorji, da bodo razlike, ko gre za skupnosti po svetu, pa je že jasno. "2021 je globalna solarna industrija obrnila 200 milijard evrov, lani je bilo podobno. Kar hočem reči je, da se je investicijski cikel kljub vojni nadaljeval. Te investicije je mogoče primerjati z obsegom investicij na vrhuncu razvoja fosilnih goriv. Vse to je krasno, kajne? Seveda. Vendar pa je po drugi strani šlo 74 odstotkov teh investicij v države OECD in na Kitajsko. V Afriko le pet odstotkov. Razlika je res očitna. Poleg tega, da se ukvarjamo z zeleno energijo in energetsko varnostjo, moramo pogledati tudi dostopnost energije," je poudaril Mathur.

"Težave so tudi z materiali, delovno silo, kar vpliva na odločitve investitorjev. Kriza je pokazala, kako ključna je varna dobavna veriga. Dokler tega ne rešimo, težko debatiramo o čistem okolju, kot vidite, v Evropi spet uporabljamo premog za proizvodnjo elektrike. Zeleni prehod se je začel že zdavnaj, ampak zdaj nam manjka energije in okolje lahko hitro postane drugotnega pomena. Kriza nam je pokazala, da smo odvisni od tujine, ko gre za nafto in plin, pa tudi, ko gre za dobavno verigo, in to je težava. Izkoristiti moramo priložnost, da več proizvedemo sami," pa je prepričan Dellagiovanna.

Ko gre za zeleni energetski prehod, se trenutno vrtimo okoli konceptov kot so hitrost, pravičnost in dostopnost. Potrebna bo tudi velika mera previdnosti, ker gre za gradnjo novega energetskega sistema, ki je hrbtenica gospodarstva. In seveda pomembno vprašanje – kakšna bo cena? V ZDA pa tudi v Evropi se pristojni zelo trudijo poudarjati prednosti, priložnosti, utišati zaskrbljene glasove. A realnost je nekoliko drugačna.

"Tveganje je, da vse to ne bo šlo paralelno, ampak eno proti drugemu. Treba je biti bolj previden, kot smo zdaj. Hitra tranzicija ima lahko mnoge posledice. Če na primer vsi nehajo voziti vozila na bencin in preidejo na električna vozila, bi to res pomenilo spremembo, a v resnici so električna vozila še vedno izven cenovnega dosega srednjega razreda. Celo na zahodu, kaj šele drugje. In če bi to zahtevali, bi ustvarili ogromno neenakosti na področju mobilnosti," poudarja Wetselaar.

"Če želite hitro tranzicijo, lahko spregledate pomisleke lokalnih skupnosti do novih vetrnic ali daljnovodov. Toda v demokraciji se lahko zgodi, da boste izgubili volitve, če poteptate želje, morda vam tega enostavno ne bodo pustili storiti. Kogovorimo o hitrosti, je potrebno torej upoštevati marsikaj. Razumeti moramo, kaj so realni stroški prehoda. To pomeni, da če želimo prepričati skupnost, da dovoli gradnjo vetrne elektrarne, mora od tega nekaj imeti. Če želite, da nižji razred vozi električne avtomobile, bodo potrebne subvencije, in če želite v Afriki pospešiti zeleni prehod, morate zagotoviti denar," je opozoril.

"Med politiki je zelo nepriljubljeno sporočilo, da bo treba sklepati kompromise. Ni načina, da imamo hitro tranzicijo, vse ostalo pa ostane kot je. Treba bo dati denar na kup ali ga zbrati, morda z višjimi davki, da jo bomo financirali. Drži pa, da je težko poslati takšno sporočilo, potem pa biti ponovno izvoljen, ker to pogosto pomeni, da bodo davki višji ali pa bo manj denarja za zdravstvo ali infrastrukturo. To so težka politična sporočila, ampak če se tega ne bomo lotili kot je treba, potem mislim, da se bo hitra tranzicija upočasnila, ker ne bo poštena," je še dodal Wetselaar.