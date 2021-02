Cena srebra poskočila, 'krivci' pa uporabniki Reddita

Vrednost delnic podjetij, kot so Argent Minerals, Boab Metals in Investigator Resources, so tako poskočile že za več kot 15 odstotkov, poroča BBC . O povpraševanju brez primere in celo zamudah pri dobavi srebra poročajo tudi spletna mesta, ki se ukvarjajo s prodajo vrednejših kovancev.

Delnice peščice manjših avstralskih (rudarskih) podjetij so začele naraščati po tem, ko so jih množično začeli kupovati posamezni trgovci, ki ukvarjajo predvsem s (pre)prodajo vrednejših kovin na drobno.

Te poteze so zadnji primeri v vrsti podobnih, ki dokazujejo, kaj lahko storijo in kakšen vpliv imajo pravzaprav majhni trgovci. Ti kupujejo delnice in druga vrednostna sredstva, proti katerim stavijo veliki skladi Wall Streeta, kar ima za posledico izgube za večje vlagatelje.

Val upora, ki so ga spodbudili mali trgovci, se je odražal kot boj proti velikim 'ribam' na trgu – multinacionalkam, korporacijam, institucionalnim vlagateljem. In posledica: srebro je v zadnjem letu imelo eksponentno rast.

Nekateri člani foruma so nato nasprotovali tej trditvi, češ da bi to pomenilo korist za velike sklade, ki pravzaprav preprečujejo možnost dobička tudi manjšim vlagateljem in drugim neznatnim igralcem na borznoposredniškem trgu. In začel se je svojevrsten upor.

Cene srebra so se od konca srede tako zvišale za 15 odstotkov, kar časovno sovpada z začetkom kroženja teh sporočil na forumih in družbenih omrežjih, kot je Reddit, v katerih se spodbuja uporabnike k nakupu te plemenite kovine in posledičnemu dvigu cene.

"Tukaj je zdaj ta nenavadna situacija, ko se je pozornost množice uporabnikov Reddita usmerila v večje igralce na trgu, s ciljem skušati jih na trgu srebra potisniti v kot," je dejal Kyle Rodda, analitik pri borznoposredniški družbi IG Markets v Melbournu. "Na teh platformah se je namreč nakopičilo na kupe teh komentarjev," je dodal.

Ogromne izgube za sklad Melvin

Zadnji tovrstni 'val' množičnega kupovanja manjših količin srebra, ki izhaja kot umetno sprožen dvig cen, pa je že pokazal prve rezultate. O škodi je tako že poročalo eno od podjetij z Wall Streeta – po poročanju tujih medijev je sklad Melvin Capital januarja utrpel 53-odstotno izgubo.

Vendar pa je podjetje v zadnjih dneh januarja od vlagateljev nato prejelo zaveze za nove finančne vložke in mesec tako vseeno končalo z osmimi milijardami dolarjev (6,60 milijarde evrov) sredstev. Leto so sicer začeli z okoli 12,5 milijarde dolarjev (10,32 milijarde evrov) kapitala, je poročala agencija Reuters.

Podjetje je namreč računalo, da bodo delnice skorajda odpisanega igričarskega podjetja GameStop, ki so pred približno petimi meseci na borzi kotirale po ceni okoli pet dolarjev (4,13 evra), še padle. A tukaj so jih presenetili mali vlagatelji. Ti so po primerjavi zapisov na platformi Reddit začeli njihovo kupovanje in jim s tem dvignili ceno. Ta je v petek tako znašala že 325 dolarjev (268,24 evra) za delnico.