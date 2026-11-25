Od torka popoldne se je zlato pocenilo za približno štiri odstotke, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. S tem je izgubilo dobičke, ki jih je ustvarilo v začetku tedna, in nadaljevalo padanje, ki ga je opaziti v zadnjih tednih. Od začetka tega meseca je zlato izgubilo približno deset odstotkov svoje vrednosti.

Zaskrbljenost zaradi inflacije in s tem povezana ugibanja, da bodo centralne banke zvišale obrestne mere, veljajo za najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na ceno zlata. Zdaj je že skoraj zagotovo, da bo ameriška centralna banka decembra zvišala svojo ključno obrestno mero. Višje obrestne mere na splošno zavirajo povpraševanje po zlatu, ki samo po sebi ne ustvarja obresti.

Nedavni padec cen zlata analitiki pripisujejo tudi poročanju medijev o morebitnem zvišanju ameriških carin na blago iz Kitajske in EU. To je nekatere vlagatelje spodbudilo k prodaji zlata, da bi izravnali izgube, ki so jih ustvarili z drugimi vrstami naložb.