Cena zlata poskočila na rekordno raven

Cena zlata se je dvignila zaradi posledic novega koronavirusa in geopolitičnih napetosti med ZDA in Kitajsko.

Ukrepi ameriške centralne banke za zajezitev posledic novega koronavirusa vplivajo na nižjo ceno dolarja v primerjavi z drugimi valutami in dražijo zlato. Vlagatelji, ki so si v zadnjem času zaradi velikih denarnih spodbud nekoliko oddahnili, so našli varno zavetje za svoje naložbe v trgovanju z zlatom.

Na začetku koronske krize je bilo treba za 31,1-gramsko unčo zlata odšteti manj kot 1.292 evrov. Nato se je zlato dražilo, še posebej pa od sredine junija. Vlagatelji so namreč začeli bolj razmišljati o dolgoročnih posledicah krize, predvsem zaradi negotovosti njenega razvoja, dviga dolga držav in podjetij ter nizkih obrestnih mer.