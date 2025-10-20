Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje

Od polnoči bodo cene goriva nižje. Za liter bencina bomo v naslednjem 14-dnevnem obdobju odšteli 1,438 evra, za liter dizla 1,460 evra, za liter kurilnega olja pa 1,057 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 3. novembra 2025.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja od polnoči nižje. Za liter 95-oktanskega bencina bodo vozniki tako ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra na liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju plačali 1,438 evra na liter bencina (cena pred spremembo: 1,459 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 71,90 evra. "Če ne bi regulirali cen, bi bilo po naših ocenah za liter 95-oktanskega bencina potrebno odšteti okoli 1,518 evra na liter," so sporočili z ministrstva.

Liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra na liter, v novem obdobju stal 1,460 evra (cena dizla pred spremembo: 1,489 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,00 evra. Po oceni ministrstva bi bilo treba v primeru, da cen ne bi regulirali, za liter dizla odšteti okoli 1,542 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.