Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje

Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja od polnoči nižje.
Za liter 95-oktanskega bencina bodo vozniki tako ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra na liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju plačali 1,438 evra na liter bencina (cena pred spremembo: 1,459 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 71,90 evra.
"Če ne bi regulirali cen, bi bilo po naših ocenah za liter 95-oktanskega bencina potrebno odšteti okoli 1,518 evra na liter," so sporočili z ministrstva.
Liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra na liter, v novem obdobju stal 1,460 evra (cena dizla pred spremembo: 1,489 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,00 evra. Po oceni ministrstva bi bilo treba v primeru, da cen ne bi regulirali, za liter dizla odšteti okoli 1,542 evra.
Za liter kurilnega olja pa bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra na liter, v novem obdobju treba odšteti 1,057 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1057 evrov (brez prevoza).
Cena kurilnega olja pred spremembo znaša 1,088 evra na liter. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,160 evra na liter. "Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1160 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre," so ocenili.
Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.
