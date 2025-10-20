Svetli način
Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo nižje

Ljubljana, 20. 10. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 46 minutami

M.P.
20

Od polnoči bodo cene goriva nižje. Za liter bencina bomo v naslednjem 14-dnevnem obdobju odšteli 1,438 evra, za liter dizla 1,460 evra, za liter kurilnega olja pa 1,057 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 3. novembra 2025.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja od polnoči nižje. 

Za liter 95-oktanskega bencina bodo vozniki tako ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra na liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju plačali 1,438 evra na liter bencina (cena pred spremembo: 1,459 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 71,90 evra.

"Če ne bi regulirali cen, bi bilo po naših ocenah za liter 95-oktanskega bencina potrebno odšteti okoli 1,518 evra na liter," so sporočili z ministrstva.

Gorivo
Gorivo FOTO: Shutterstock

Liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra na liter, v novem obdobju stal 1,460 evra (cena dizla pred spremembo: 1,489 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,00 evra. Po oceni ministrstva bi bilo treba v primeru, da cen ne bi regulirali, za liter dizla odšteti okoli 1,542 evra.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Za liter kurilnega olja pa bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra na liter, v novem obdobju treba odšteti 1,057 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1057 evrov (brez prevoza).

Cena kurilnega olja pred spremembo znaša 1,088 evra na liter. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,160 evra na liter. "Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1160 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre," so ocenili.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

cene gorivo bencin dizel
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
20. 10. 2025 16.11
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, hvala ivanu
ODGOVORI
0 0
ap100
20. 10. 2025 16.05
zanima me zakaj pri identifikaciji ne podajo slike ali vsaj skice izgleda
ODGOVORI
0 0
1butnskala
20. 10. 2025 16.05
+1
Veselimo se predvolilnih mesecev, ko bo gorivo po 1 Eur, kot v času velikega, vsemogočnega, Janeza Ivana Janše
ODGOVORI
2 1
Pamir
20. 10. 2025 16.12
V času jufkota janšaja je bila cena preden se je spokal 1,8 eur
ODGOVORI
0 0
Mclaren
20. 10. 2025 16.02
+1
Spet bodo desnuharji glasni o nekih predvolilnih bonbončkih.
ODGOVORI
2 1
JanezOrban
20. 10. 2025 15.54
+0
Pod Janšo bi bil 1eu!
ODGOVORI
4 4
Mclaren
20. 10. 2025 16.01
-1
Hehe
ODGOVORI
0 1
Greznica
20. 10. 2025 16.12
+0
ko ni bilo nobenega na cesti .. ha ha
ODGOVORI
1 1
Grickoficko
20. 10. 2025 15.51
+3
Mal gor mal dol, se ne splača komentirat
ODGOVORI
3 0
enajstdvanajst1
20. 10. 2025 15.49
-1
sodček nafte je po vsem svetu enaka cena
ODGOVORI
1 2
proofreader
20. 10. 2025 15.50
+0
Plus dostava.
ODGOVORI
1 1
gozdar1
20. 10. 2025 16.03
Mi ne kupujemo nafte ampak kar direktno bencin in dizel.
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
20. 10. 2025 15.48
+1
z temi centami se samo norčujeo. v usa je cena bencina okrog 70 centov malo manj potem se ve kolikšna je marza trgovcev pri nas, zato pa imajo take dobičke in velike plače v vladi
ODGOVORI
2 1
proofreader
20. 10. 2025 15.50
+0
Marža je minimalna, ceno dviguje Golobnina pardon trošarina.
ODGOVORI
3 3
vrtnar _
20. 10. 2025 15.43
+1
šit, jaz sem si pa kupil električni avto
ODGOVORI
2 1
Xxdproxx
20. 10. 2025 15.49
+2
zarad takih potem se drug drazje placujejo elektriko. drzava mora nekje dobit dnar, da lahko zapravlja…
ODGOVORI
2 0
pegaso
20. 10. 2025 15.59
-1
Jaz pa dva ;-) Ampak tudi če bi bil benz zastonj, ne grem nazaj...
ODGOVORI
0 1
