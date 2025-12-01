Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo padle

"Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po naših ocenah za liter bencina odšteti okoli 1,531 evra na liter," so izračunali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,48703 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju na vseh bencinskih servisih treba plačati 1,451 evra na liter (cena bencina do polnoči 1,455 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 72,55 evra.

Za liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,41250 evra na liter, na vseh bencinskih servisih v novem obdobju treba odšteti 1,485 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 74,25 evra. Pred spremembo cena dizla še znaša 1,499 evra na liter.

Brez regulacije bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,567 evra.

Od polnoči se bo pocenilo tudi kurilno olje, ki bo ob nespremenjeni trošarini - ta je določena na 0,14619 evra na liter - v novem 14-dnevnem obdobju stalo 1,082 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,096 evra na liter).

"Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1082 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, pa bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,185 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1185 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre," so še dodali na ministrstvu.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter neosvinčenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.