Gospodarstvo

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo padle

Ljubljana, 01. 12. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
16

Od polnoči bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja znova nekoliko nižje. Liter bencina bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju tako stal 1,451 evra, liter dizla 1,485 evra, liter kurilnega olja pa 1,082 evra.

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,48703 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju na vseh bencinskih servisih treba plačati 1,451 evra na liter (cena bencina do polnoči 1,455 evra na liter). Pri 50 litrih to znese 72,55 evra.

"Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po naših ocenah za liter bencina odšteti okoli 1,531 evra na liter," so izračunali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Rezervoar
Rezervoar FOTO: Shutterstock

Za liter dizla bo medtem ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,41250 evra na liter, na vseh bencinskih servisih v novem obdobju treba odšteti 1,485 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 74,25 evra. Pred spremembo cena dizla še znaša 1,499 evra na liter.

Brez regulacije bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,567 evra.

Od polnoči se bo pocenilo tudi kurilno olje, ki bo ob nespremenjeni trošarini - ta je določena na 0,14619 evra na liter - v novem 14-dnevnem obdobju stalo 1,082 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,096 evra na liter).

"Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1082 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, pa bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,185 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1185 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre," so še dodali na ministrstvu.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter neosvinčenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriškega dolarja in evra. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

bencin dizel kurilno olje gorivo cene
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oberzajebant
01. 12. 2025 15.35
Madona bo južna na zgubi. Se mi kr smili....
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
01. 12. 2025 15.35
lol tile micro centi pa se bodo res poznali.. navadno z****e folka v glavo XD
ODGOVORI
0 0
Da se mene pita..
01. 12. 2025 15.29
+2
Bravo Holob.
ODGOVORI
2 0
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 12. 2025 15.28
+3
Z odliko najslabša vlada vseh časov !
ODGOVORI
3 0
oberzajebant
01. 12. 2025 15.36
Zakaj že? Kr tako, ne?
ODGOVORI
0 0
wsharky
01. 12. 2025 15.18
-5
Hvala Vladi Robija za še en tokrat Miklavžel bombonček juhuhu
ODGOVORI
2 7
1butnskala
01. 12. 2025 15.28
+1
Eni se pa res daste jeb.t za 1,5 eur na litr.
ODGOVORI
1 0
Amenhotep
01. 12. 2025 15.15
+19
Najbolj smešen pa je stavek " če ne bi regulirali cen, bi stalo toliko in toliko". Ja če pa ne bi nabijali takih davkov, bi bilo pa lahko trikrat ceneje !!!!
ODGOVORI
19 0
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 12. 2025 15.29
+2
Odličen komentar
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 12. 2025 15.15
-7
Pa naj kdo reče, da Halop ni za še enkrat izvolit...
ODGOVORI
3 10
LeviTUMOR
01. 12. 2025 15.17
-1
Tako je! JJ 2026 čimprej!
ODGOVORI
4 5
asdr
01. 12. 2025 15.14
-1
Aha evo ga. Neeee. Nič ceniti. Bo prvi bogatun hud Južna. Ima 511 mio Dario. Še mu dati. Sramota !!! Vidim te vidim. Z njo. Austria trend. Vse Vas vidim. Šiška
ODGOVORI
3 4
Slovenska pomlad
01. 12. 2025 15.12
-9
To morajo v SDS preprečiti in se vrniti na raven 1'9,kot je bilo proti koncu norega janševanja.
ODGOVORI
3 12
Groucho Marx
01. 12. 2025 15.15
+4
Že veš, kaj boš delal po padcu golobizma?
ODGOVORI
8 4
dron
01. 12. 2025 15.21
-3
Ti boš glancal kevder, ker enosmerna karta ti ne pripada 🥵
ODGOVORI
0 3
Groucho Marx
01. 12. 2025 15.35
Skupaj bosta čistila golobjo kletko.
ODGOVORI
0 0
