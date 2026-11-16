Cene bencina, dizla in kurilnega olja navzdol

Znova se spreminjajo cene naftnih derivatov. Kot so sporočili pristojni, bo za liter 95-oktanskega bencina, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest - potrebno plačati 1,444 evra za liter. Torej nekoliko manj, cena pred spremembo je namreč 1,506 evra za liter. Pri 50-ih litrih to znese 72,20 evra. V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. 9. 2026. "Če ne bi regulirali cen ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,674 evra za liter," so še zapisali na pristojnem ministrstvu.

Cena goriva FOTO: Shutterstock

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,798 evra za liter. Tudi to je nekoliko manj kot zdaj. Cena pred spremembo je 1,848 evra za liter, kar pri 50-ih litrih znese 89,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,082 evra za liter. Za liter kurilnega olja pa bo, ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,421 evra za liter - cena pred spremembo je 1,471 evra za liter. Račun za 1.000 litrov kurilnega olja bi potrošnik tako plačal 1.421 evrov brez prevoza, brez posega v cene pa okoli1.636 evrov.

Za zdaj brez dodatnega nižanja trošarin