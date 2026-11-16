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Gospodarstvo

Cene bencina, dizla in kurilnega olja navzdol

Ljubljana, 16. 11. 2026 13.01 pred 49 minutami 3 min branja 40

Avtor:
N.Š. STA +1
Cena goriva

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo do vključno ponedeljka 23. novembra 2026, znašale 1,444 evra za liter bencina, 1,798 evra za liter dizelskega goriva in 1,421 evra za liter kurilnega olja. Država se za dodatno nižanje trošarin, ki ga je odobrila Evropska unija, za zdaj ni odločila.

Znova se spreminjajo cene naftnih derivatov. Kot so sporočili pristojni, bo za liter 95-oktanskega bencina, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest -  potrebno plačati 1,444 evra za liter. Torej nekoliko manj, cena pred spremembo je namreč 1,506 evra za liter. Pri 50-ih litrih to znese 72,20 evra. 

V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. 9. 2026. "Če ne bi regulirali cen ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,674 evra za liter," so še zapisali na pristojnem ministrstvu. 

Cena goriva
Cena goriva
FOTO: Shutterstock

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,798 evra za liter.

Tudi to je nekoliko manj kot zdaj. Cena pred spremembo je 1,848 evra za liter, kar pri 50-ih litrih znese 89,90 evra.  Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,082 evra za liter.

Za liter kurilnega olja pa bo, ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,421 evra za liter - cena pred spremembo je 1,471 evra za liter. 

Račun za 1.000 litrov kurilnega olja bi potrošnik tako plačal 1.421 evrov brez prevoza, brez posega v cene pa okoli1.636 evrov.

Za zdaj brez dodatnega nižanja trošarin

Finančni ministri EU so minuli ponedeljek potrdili možnost, da Slovenija za pol leta zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven. Tak poseg bi tako s torkom lahko prinesel še večjo pocenitev.

A finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bo država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah in glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ.

Dodatne posege v trošarine je tako pričakovati v primeru vnovične zaostritve na trgu nafte oz. naftnih derivatov, kjer je v zadnjem času prišlo do umiritve cen.

Najnovejše cene je komentiral minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da z zdajšnjimi cenami ni zadovoljen, ker bi rad videl, da je cena naftnih derivatov pod 1,20 evra. A zato se morajo spremeniti geopolitične okoliščine, da se bodo umirila nihanja na trgu nafte in naftnih derivatov, je ugotavljal. Sam verjame, da se bo to v doglednem času zgodilo, v vmesnem času pa je vlada po njegovem prepričanju naredila vse, kar je lahko, da "imamo danes v bistvu eno izmed najnižjih cen naftnih derivatov v Evropi".

Pomembno se mu zdi, da imamo konkurenčne cene naftnih derivatov za gospodarstvo in za gospodinjstva. Pomembno pa je tudi, da ni takojšnjega večjega padca, saj je Slovenija tranzitna država in lahko pride do povečanega nakupa naftnih derivatov kupcev iz sosednjih ali drugih držav, verjame. "Te stvari moramo delati zelo pametno, preudarno, ne pa ad hoc. Gre za državo, za naše naftne rezerve," je še dejal.

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KOMENTARJI40

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brabusednet
16. 11. 2026 14.35
Ni to dobro za levičarje oni bi radi 2 evra za liter.Jim kurjave zmanjkuje za napad na vlado.
Odgovori
0 0
odkrito in resnično
16. 11. 2026 14.24
Kaj, levaki, a spet ni prav, če se cene nižajo? Po moje bi bilo najbolje uvesti 2 različni tarifi, za levake bi očitno morale biti cene višje, da ne bi skoz godrnjali.
Odgovori
+5
8 3
Reforma
16. 11. 2026 14.22
Vrtovec: ne bomo spustili cene goriv (trošarine: 20-30 centov), zaradi tranzita, da ne bodo tujci imeli kaj od tega. Gospod minister ampak kaj je smisel zaprositi Bruselj za nižje trošarine, če nimajo državljani nič od tega. Saj ne dajete nič iz svojega žepa!! Manipulanti!
Odgovori
+2
6 4
enapi
16. 11. 2026 14.30
Tega aduta bodo verjetno uporabili zadnji teden pred referendumom. Veljal bo le en teden.
Odgovori
-2
1 3
Morskadeklica123
16. 11. 2026 14.15
Če bi, pa če ne bi, pa nebi pa bi....
Odgovori
-4
0 4
skuripanda burns
16. 11. 2026 14.07
"Če ne bi dizla oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti" ... tu ni nobene "oprostitve plačila dajatev" ampak je samo začasno zmanjšanje kraje denarja državljanov, denarja, ki gre potem nenamensko za čisto druge stvari, ki z okoljem nimajo nobene zveze. Torej nihče nam ni nič "oprostil", samo manj nam bodo ukradli iz žepa.
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+1
3 2
Lepdan123
16. 11. 2026 14.20
Res je. Totalno bedaste dajatve, ki so samo za krajo in nič drugega.
Odgovori
+0
1 1
VP87
16. 11. 2026 14.00
Bo referendum ,če izgubijo 2,5€. Bencin !!
Odgovori
+0
2 2
mb3zb6
16. 11. 2026 13.55
Že Sokoli so peli ... če hočeš bit moja, prključ se na štrom ...
Odgovori
-4
1 5
Nickoo
16. 11. 2026 13.50
Ko Trumpu več ne gre, vse lepše je
Odgovori
-4
2 6
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 13.53
o nič se ne boj... Donald je poslal okrepitve, to je samo zatišje pred viharjem.
Odgovori
+1
3 2
Jernej Sekirnik
16. 11. 2026 13.49
LEVIČARJI so jezni, treba dvignit višje davke, višje trođšarine, cene morajo biti višje... V Švici, Nemčiji,... je preko 2 eura.
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+4
8 4
Misika1967
16. 11. 2026 13.47
Samo da imajo avtoprevozniki subvencije za gume,to bo do 6 decembra potem pa lop po raji. Janez vas zopet zejne vozi cez vodo.
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-8
3 11
Teleport
16. 11. 2026 13.49
To je na dnevni bazi delala prejšnja vlada
Odgovori
+1
5 4
Cenb77
16. 11. 2026 14.29
Misika, ti to piše v pred referendumskem manifestu g. Holoba?
Odgovori
+0
1 1
Teleport
16. 11. 2026 13.39
A kaj snemate nov trmvaj
Odgovori
+1
4 3
MasteRbee
16. 11. 2026 13.42
za kolesarske steze?
Odgovori
+2
2 0
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 13.45
misliš avtobus na baterije, ki se ga je nekdo domislil imenovati tramvaj?
Odgovori
+2
4 2
Teleport
16. 11. 2026 13.48
Jp. Da vidim kako se obnese
Odgovori
+2
3 1
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 13.51
ker so semaforji vsakih 100m, se bojim da bo ta dolga kača naredila zastoj, ker bo z repom obtičala v križišču ob gneči in bomo potem vsi stali.
Odgovori
+0
3 3
Življenje ni potica
16. 11. 2026 13.35
Zelo vredu bi bilo, ce mediji najprej povejo splosno informacijo, ki bralce zanima. Nadalje se lahko poda analiza. Ljudje, si sami lahko izracunamo, koliko privarcujemo na polnem tanku.. Podam primer prve potrebne info za ljudi (ne da moramo brati ves ta speh): bencin stara cena: 1,506€ / Nova cena : 1,444€ (razlika: 6,2 centa) //// Nafta stara cena: 1,848€ / nova cena 1,798€ (razlika: 5 centov) Upam, da se nisem zmotil v preracunavanju😅
Odgovori
+5
5 0
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 13.40
To bi bilo preveč informativno. Podobno oziroma še bolj tumpasto poročajo pri elektriki, ko namesto cene povejo koliko bo več ali manj položnica za "povprečno gospodinjstvo" ... potem pa ti ugibaj kaj je to.
Odgovori
+3
3 0
HitriKrtek
16. 11. 2026 13.44
Temu se reče AI SLOP... vržejo v AI napiši mi članek in BRBLJA neumnost. POROČAJO DA POROČAJO.. ne pa da bi kaj povedali.
Odgovori
-2
0 2
MasteRbee
16. 11. 2026 13.44
verjetno so ocenili, da večina ni sposobna, prelena preračunat potem na 50 litrov..
Odgovori
0 0
Misika1967
16. 11. 2026 13.44
Laz je nesmrtna dusa jansizma.
Odgovori
-5
0 5
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 13.34
Kot levičar sem ob vsaki pocenitvi bolj ogorčen.
Odgovori
-3
4 7
bossanoga
16. 11. 2026 13.24
Samo SDS-ovci lahko tako zeloooooooooooooo lažejo in samo SDS-ovce jim verjamejo.
Odgovori
-3
7 10
boslo
16. 11. 2026 13.28
Ne se slepit, tud ostali, ki hodite na volitve, ste ovce
Odgovori
-2
2 4
El Diabbolo
16. 11. 2026 13.36
🤣🤣SDSovske ovce imajo povprecno iq vsaj 3x visji kot ovce katerekoli leve opcije
Odgovori
-3
3 6
MasteRbee
16. 11. 2026 13.23
Zakon za razvoj bi prinesel 30 centov nižje cene pri litru goriva. Vsaj do 6. 12 bo potrebno počakati.
Odgovori
-4
2 6
lakala28
16. 11. 2026 13.47
Aja? Torej bo obdavčen zrak, ki ga dihamo, da bomo pokrili 3 milijarde za židovsko orožje in zmanjšanje davkov najbolj bogatim?
Odgovori
+0
1 1
FreedomMan
16. 11. 2026 13.21
Bonbončki do 6.decembra v upanju da gre interventni skozi potem pa prst tja kamor sonce ne posije.
Odgovori
+3
7 4
Pomladni cvet
16. 11. 2026 13.19
Pričakujte znižanja goriv do 6. decembra
Odgovori
+1
4 3
enapi
16. 11. 2026 13.15
EU nam je odobrila nižje trošarine. Halo vlada. Pa avtoprevoznikom ste še subvencije podelili. Vozite.
Odgovori
+1
8 7
PSIHOTERAPEVT
16. 11. 2026 13.14
2 centa top.. evo grem kar polnega tankat dankat ;)
Odgovori
-2
2 4
Teleport
16. 11. 2026 13.13
Levičarji bodo že danes tankali
Odgovori
-7
4 11
enapi
16. 11. 2026 13.19
Če pa rabimo avto, da gremo v službo za razliko od vas.
Odgovori
+7
9 2
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