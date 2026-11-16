Cene bencina, dizla in kurilnega olja navzdol

Znova se spreminjajo cene naftnih derivatov. Kot so sporočili pristojni, bo za liter 95-oktanskega bencina, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest - potrebno plačati 1,444 evra za liter. Torej nekoliko manj, cena pred spremembo je namreč 1,506 evra za liter. Pri 50-ih litrih to znese 72,20 evra.
V izračunu je upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od 22. 9. 2026. "Če ne bi regulirali cen ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter 95-oktanskega bencina bilo potrebno odšteti okoli 1,674 evra za liter," so še zapisali na pristojnem ministrstvu.
Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,798 evra za liter.
Tudi to je nekoliko manj kot zdaj. Cena pred spremembo je 1,848 evra za liter, kar pri 50-ih litrih znese 89,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, biokomponente ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,082 evra za liter.
Za liter kurilnega olja pa bo, ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,421 evra za liter - cena pred spremembo je 1,471 evra za liter.
Račun za 1.000 litrov kurilnega olja bi potrošnik tako plačal 1.421 evrov brez prevoza, brez posega v cene pa okoli1.636 evrov.
Za zdaj brez dodatnega nižanja trošarin
Finančni ministri EU so minuli ponedeljek potrdili možnost, da Slovenija za pol leta zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven. Tak poseg bi tako s torkom lahko prinesel še večjo pocenitev.
A finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bo država trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah in glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ.
Dodatne posege v trošarine je tako pričakovati v primeru vnovične zaostritve na trgu nafte oz. naftnih derivatov, kjer je v zadnjem času prišlo do umiritve cen.
Najnovejše cene je komentiral minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da z zdajšnjimi cenami ni zadovoljen, ker bi rad videl, da je cena naftnih derivatov pod 1,20 evra. A zato se morajo spremeniti geopolitične okoliščine, da se bodo umirila nihanja na trgu nafte in naftnih derivatov, je ugotavljal. Sam verjame, da se bo to v doglednem času zgodilo, v vmesnem času pa je vlada po njegovem prepričanju naredila vse, kar je lahko, da "imamo danes v bistvu eno izmed najnižjih cen naftnih derivatov v Evropi".
Pomembno se mu zdi, da imamo konkurenčne cene naftnih derivatov za gospodarstvo in za gospodinjstva. Pomembno pa je tudi, da ni takojšnjega večjega padca, saj je Slovenija tranzitna država in lahko pride do povečanega nakupa naftnih derivatov kupcev iz sosednjih ali drugih držav, verjame. "Te stvari moramo delati zelo pametno, preudarno, ne pa ad hoc. Gre za državo, za naše naftne rezerve," je še dejal.
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