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Gospodarstvo

Cene bencina nespremenjene, dizel in kurilno olje dražja

Ljubljana, 15. 06. 2026 20.34 pred 35 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Točenje goriva

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene goriva bodo od polnoči znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,718 evra za liter dizelskega goriva in 1,318 evra za liter kurilnega olja.

Ob polnoči se spreminjajo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja. Veljale bodo vse do vključno ponedeljka, 22. junija 2026.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je znižana na 0,41759 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra na liter. Pri 50 litrih to znese 79,60 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,696 evra na liter," ocenjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,718 evra/liter (cena pred spremembo 1,685 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 85,90 evra. Brez regulacije bi vozniki, kot navaja ministrstvo, za liter dizla odšteli okoli 1,822 evra na liter.

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, treba plačati 1,318 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,312 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1318 evrov brez prevoza.

"Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,422 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1422 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre," so še zapisali.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (PISRS) omejene in lahko znašajo največ 0,1150 evra za liter dizelskega goriva in 0,1150 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,1150 evra za liter.

bencin dizel kurilno olje cene bencinski servisi

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KOMENTARJI7

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enapi
15. 06. 2026 21.26
Že en teden cene na borzi padajo. Ti vosli pa dražijo. Odstop!
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+1
1 0
Demirel
15. 06. 2026 21.23
a niso rekl da je konc vojne??
Odgovori
0 0
Bombardirc1
15. 06. 2026 21.15
Povsod se nafta ceni, pod to lopovsko vlado pa draži. Je treba južni poplačat pomoč na volitvah...
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+5
7 2
kopalisce
15. 06. 2026 21.15
Cakajte zdaj... cene gredo gor zaradi blokade ozine... sedaj je vojna konca in cene gredo gor... kako? Pa kdo ima koga za norca? Gledamo po tujini... tudi v tujini imajo vecje place, manjse davke... izgleda, da kmajo pozeruhi selektivni vid...
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+2
3 1
Desniprepad
15. 06. 2026 21.21
zdaj pa pride janševa marža seveda za bogate ker oni so "zaslužni", da jih lahko mi živimo.
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+0
1 1
1236
15. 06. 2026 21.13
E moj janezek bedni ne spremlja cen on je še v jna mašira za jajce. Ta nas bo ogolobil pravilno ovce
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+2
3 1
B1964
15. 06. 2026 21.11
To je komaj začetek dragi moji,počakajmo še na druge stvari.
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+5
6 1
lakala28
15. 06. 2026 20.55
To pomeni, da bi se gorivo pocenilo, če ne bi vlada prevarantov južnam dvignilo dobičke z dvigom marž.
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+14
15 1
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