Cene blaga avgusta v povprečju za 2,9 odstotka višje kot avgusta lani

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila avgusta 0,5-odstotna, potem ko je bila v enakem obdobju lani 0,7-odstotna. Avgusta lani smo sicer na letni ravni zabeležili 0,1-odstotno deflacijo.

Cene blaga so bile avgusta v povprečju za 2,9 odstotka višje kot avgusta lani, cene storitev pa za 0,8 odstotka. Cene blaga dnevne porabe so se v povprečju zvišale za 3,3 odstotka, cene trajnega blaga za 2,6 odstotka in cene poltrajnega blaga za 1,3 odstotka.

Dražji naftni derivati in počitnice doma, cenejša oblačila

Dvig cen naftnih derivatov je k letni inflaciji prispeval 1,2 odstotne točke. Cene dizelskega goriva so se v povprečju zvišale za 29,6 odstotka, bencin se je podražil za 26 odstotkov, tekoča goriva pa za 21,6 odstotka.

0,3 odstotne točke so k letni inflaciji prispevale še za 3,7 odstotka višje cene izdelkov in storitev v skupini restavracije in hoteli. Medtem pa so letno inflacijo za 0,4 odstotne točke znižali v povprečju cenejši počitniški paketi. Cene počitniških paketov v tujini so se znižale za 13,3 odstotka, počitniški paketi doma pa so se bili v povprečju dražji za 4,7 odstotka.