Cene čokolade poskočile: čokoladni božički dražji tudi za 50 odstotkov

S čokolado obliti ingverjevi srčki so letos dražji za do 32 odstotkov, medenjakove domino ploščice, še ena nemška božična slaščica, pa za 12 odstotkov, je poročala dpa.

Čokolada se je dražila že v preteklih letih, kljub temu pa v nemškem združenju slaščičarjev opažajo rast povpraševanja. Poraba čokolade na prebivalca v Nemčiji je z manjšimi nihanji narasla z dobrih devet kilogramov leta 2018 na skoraj 9,9 kilograma leta 2023.

Ne dražijo pa se le božične čokoladne slaščice. Cene mlečne in temne čokolade so v letu dni v Nemčiji poskočile za 17 odstotkov, paket 10 otroških čokoladic pa skoraj za osem odstotkov.

Že v začetku tega leta so proizvajalci povedali, da se bodo cene čokolade po vsem sodeč zvišale. Med vzroki so navedli slabo letino in omejeno ponudbo kakava v večjih državah proizvajalkah zaradi suše, močnega dežja in bolezni rastlin.

Dnevna cena kakava, ki jo določa Mednarodna organizacija za kakav (ICCO), se je aprila dvignila na rekordnih nekaj več kot 10.000 evrov na tono. Čeprav se je od takrat nekoliko znižala, ostaja visoka.