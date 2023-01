Cene dizelskega goriva in kurilnega olja nespremenjene, bencin dražji

Cene za prihodnje obdobje že vključujejo danes sprejeto odločitev Vlade RS, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,33207 evra/liter) in za kurilno olje (0,09144 evra/liter). Drobnoprodajni ceni dizelskega goriva in kurilnega olja ostajata nespremenjeni, NMB-95 pa bo dražji za dober cent (0,012 evra) v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Vlada je sprejela tudi spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Kot so pojasnili, je višino trošarine na plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje vlada prilagodila tako, da se končni maloprodajni ceni obeh goriv za potrošnike ne bosta spremenili: "Trošarina na plinsko olje za pogon se z 0,3300 evra na liter spreminja na 0,33207 evra na liter, za plinsko olje za ogrevanje pa z 0,07875 evra na liter na 0,09144 evra na liter."

Kot zatrjujejo, "vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, ne da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije."