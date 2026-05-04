Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Cene dizla, bencina in kurilnega olja znova navzgor

Ljubljana, 04. 05. 2026 20.28 pred 39 minutami 1 min branja 14

Avtor:
M.S.
Bencinska črpalka

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina bo v novem tednu stal 1,683 evra, liter dizla pa 1,734 evra.

Bencin se bo tokrat podražil za 4,8 centa na 1,683 evra za liter (pred spremembo 1,635 evra). Dizelsko gorivo se bo podražilo za 2,6 centa na 1,734 evra (pred spremembo 1,708 evra). 

Kurilno olje se bo medtem podražilo za 2,8 centa na 1,380 evra za liter (do zdaj 1,352 evra). 

Nove cene bodo veljale od 5. maja do vključno 11. maja. 

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se medtem oblikujejo prosto.

Vlada podaljšala znižanje dajatve CO

Vlada je medtem na dopisni seji z namenom blaženja posledic energetske krize ter omejevanja cen pogonskih goriv določila višino okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo ter kurilno olje v višini nič evrov. Za preostale energetne, kot so kerozin, utekočinjeni zemeljski ter naftni plin, višina dajatve še naprej znaša 30,85 evra. 

Ukrep je časovno omejen in bo veljal do 1. junija 2026.

gorivo cene goriv bencin dizel

Povečano kibernetsko, nepremičninsko in kreditno tveganje

24ur.com Od polnoči višje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Višje cene goriva
24ur.com Regulirane cene goriv višje
24ur.com Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter
24ur.com Naslednjih 14 dni višje cene bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Obeta se podražitev goriv
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
04. 05. 2026 21.11
Prou za bedake nas majo.
Odgovori
0 0
a res1
04. 05. 2026 21.06
Jajota pred kamere, zaka je tako, obvezno. Če ga nebo je na isti ravni kot holob.
Odgovori
+2
2 0
Gašper15
04. 05. 2026 21.03
Spet je JJ kriv
Odgovori
0 0
petka5
04. 05. 2026 21.06
On je pa res kriv ha, ker podpura oba krivca zaradi katerih je cena tako naraslq
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
04. 05. 2026 20.59
Še en izgubljen mandat. Ker se nismo elektrificirali, nismo več gospodarji svojega dvorišča, se bomo vozili z javnim prevozom.
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
04. 05. 2026 20.59
Plešite
Odgovori
-3
0 3
Sly1
04. 05. 2026 20.51
Kdo je zdej kriv Golob Janša odločte se
Odgovori
+2
4 2
Lampsy8
04. 05. 2026 20.47
Mene pa zanima ali moram novo vinjeto kupit ali bo spet podaljšana, zadnje čase sem tam bolj kot ne parkiran kot pa da bi vozil.
Odgovori
+1
5 4
kalašnik
04. 05. 2026 20.55
Dars baje razmišlja , da bi uvedel parkirnine
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
04. 05. 2026 20.47
strahota,kaj nas čaka ko bo diktator spet na oblasti.
Odgovori
+3
8 5
petka5
04. 05. 2026 20.47
Nemogoce, kakoooo. Ce se je Zoran hvalil, kako so ze izpolnili 9bljube padca cene benza... kje on vidi to nizjo ceno me reeees zanima
Odgovori
+1
4 3
Drugorazredni Turk
04. 05. 2026 20.44
A kdo ve zakaj so do 21h čakal s to novico
Odgovori
-5
0 5
Špica
04. 05. 2026 20.56
drugorazredni turk zsto fa navs v vrsti stal na tank steli in da bos tankal jutri ko bo drazje.
Odgovori
+0
1 1
Prelepa Soča
04. 05. 2026 20.56
Ker je nezanimiva novica.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 53 letih znova postala mama
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Britanska princesa znova noseča
Britanska princesa znova noseča
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692