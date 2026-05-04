Cene dizla, bencina in kurilnega olja znova navzgor

Bencin se bo tokrat podražil za 4,8 centa na 1,683 evra za liter (pred spremembo 1,635 evra). Dizelsko gorivo se bo podražilo za 2,6 centa na 1,734 evra (pred spremembo 1,708 evra).

Kurilno olje se bo medtem podražilo za 2,8 centa na 1,380 evra za liter (do zdaj 1,352 evra).

Nove cene bodo veljale od 5. maja do vključno 11. maja.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se medtem oblikujejo prosto.