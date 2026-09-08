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Gospodarstvo

Ceni dizla in kurilnega olja najvišji doslej

Ljubljana, 08. 09. 2026 07.22 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Bencin

Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter, na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je z 1,544 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dni.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Shutterstock

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Ljubljana je Evropsko komisijo pred časom tudi že zaprosila za začasno, šestmesečno znižanje trošarin na dizelsko gorivo in neosvinčeni bencin pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, minuli teden pa še za kurilno olje.

Začasno, od 28. julija do 28. septembra, so goriva oproščena tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Po drugi strani pa je vlada junija dvignila najvišje dovoljene marže na 11,5 centa na liter.

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.


gorivo dizel kurilno olje cene podražitev

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24ur.com Dražji bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter
24ur.com Regulirane cene goriv višje
24ur.com Bencin dražji za več kot šest, dizel za več kot 13 centov
24ur.com Obisk bencinskega servisa dražji
24ur.com Bencin se je podražil za 0,7 centa, dizel za 2,6 centa
24ur.com Višje cene goriva
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rok1211
08. 09. 2026 08.03
naslednji teden pocenitev, potem pa čez 2€/l
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