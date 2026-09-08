Ceni dizla in kurilnega olja najvišji doslej

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Ljubljana je Evropsko komisijo pred časom tudi že zaprosila za začasno, šestmesečno znižanje trošarin na dizelsko gorivo in neosvinčeni bencin pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, minuli teden pa še za kurilno olje.

Začasno, od 28. julija do 28. septembra, so goriva oproščena tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Po drugi strani pa je vlada junija dvignila najvišje dovoljene marže na 11,5 centa na liter.

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto.



