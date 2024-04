Cene elektrike na svetovnih borzah padajo, zakaj se to ne pozna na položnicah?

V zadnjem letu cena elektrike na evropskih borzah pada. Trenutno je na podobni ravni, kot je bila pred energetsko krizo. Kljub temu pa gospodinjstva za elektriko ne plačujejo nič manj. Ali to pomeni, da ponudniki električne energije služijo na ta račun velik denar? Nikakor, odgovarjajo naši največji ponudniki elektrike za gospodinjstva in poudarjajo, da danes porabljamo elektriko, ki so jo kupili že prej in to po višjih cenah.