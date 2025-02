Cene elektrike tik pred iztekom regulacije marsikje še neznanka

Državna regulacija cen električne energije za gospodinjstva velja od 1. septembra 2022, tako kot trenutno so regulirane cene večji del tega obdobja veljale za celotno količino porabe. Še v februarju odjemalci elektriko plačujejo po 84 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV za višjo tarifo (VT), 70 evrov na MWh brez DDV za nižjo tarifo (MT) in 77 evrov na MWh brez DDV za enotno tarifo (ET).

Vlada se na seji sredi februarja ni odločila za podaljšanje regulacije cen, je pa sprejela uredbo, s katero bodo gospodinjski odjemalci še vsaj do julija v celoti oproščeni plačila prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je takrat izrazil pričakovanje, da bodo dobavitelji po izteku regulacije svojim odjemalcem ponudili cene, ki bodo odražale tržne razmere. To bi pomenilo znižanje glede na objavljene redne cenike, na katerih so cene električne energije za ET večinoma med okoli 155 in 165 evrov na MWh brez DDV.

Če bi dobavitelji nameravali cene zvišati, bi morali v skladu z zakonom o oskrbi z električno energijo odjemalce o tem obvestiti najmanj mesec dni prej. Ker pa je pričakovati znižanje cen, zakonske obveze za predhodno obveščanje nimajo. Vseeno je ministrstvo Sekcijo za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije pozvalo, naj dobavitelji nove cenike objavijo čim prej.

Nekateri dobavitelji so pozivu sledili. Na cenikih, ki bodo veljali od 1. marca, odjemalcem ponujajo elektriko po cenah, ki so v povprečju vseh treh tarif večinoma za okoli 30 odstotkov nižje kot na trenutnih rednih cenikih in za približno 40 odstotkov višje od zdajšnjih reguliranih cen.

Družba Gen-I bo po izteku regulacije gospodinjskim odjemalcem dobavljala elektriko po 119,90 evra za VT, 97,90 evra za MT in 108,90 evra na MWh brez DDV za ET, je razvidno z njene spletne strani.

Družba Elektro energija, ki je v lasti Gen-I, bo imela ceno za VT 124,90 evra, za MT 102,90 evra in za ET 113,90 evra na MWh brez DDV. Bisol pa je v svojem klasičnem paketu določil ceno za VT 118,90 evra, za MT 96,90 evra in za ET 107,90 evra na MWh brez DDV.

Po izračunih Gen-I bi moral biti znesek na položnicah tudi ob upoštevanju novega rednega cenika primerljiv s preteklimi meseci. Izjema sta letošnji januar in februar, ko je omrežnina zakonsko znižana.

Preostali dobavitelji cenikov na svojih spletnih straneh še niso objavili. V Petrolu so denimo zapisali, da bodo nove cenike objavili pravočasno. O spremembah bodo odjemalce obvestili tudi prek obvestil na računih, ki jih bodo prejeli marca.

Več dobaviteljev sicer opozarja, da so veleprodajne cene električne energije na mednarodnih energetskih trgih še vedno višje od tistih, ki so veljale pred energetsko krizo in uvedbo regulacije.

Cene električne energije so bile od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2023 regulirane za celotno količino porabe, od 1. januarja do 31. oktobra 2024 za 90 odstotkov porabe, od lanskega 1. novembra do konca letošnjega februarja pa spet za celotno količino porabe. Z marcem se bodo tako prvič po 1. septembru 2022 spet v celoti uskladile s tržnimi cenami glede na objavljene cenike dobaviteljev.

Do sprememb je medtem prišlo tudi pri omrežnini, ki se od lanskega oktobra obračunava v petih različnih blokih in glede na sezono. Poletna sezona velja od marca do konca oktobra, zimska pa od novembra do konca februarja, vendar je bila za januar in februar 2025 vrednost časovnega bloka1 pri omrežnini skladno z interventnim zakonom znižana na vrednost časovnega bloka2.

Marčni prehod na višje, tržne cene za elektriko bo torej na položnicah nekoliko ublažila nižja sezona pri omrežnini.