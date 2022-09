Negotovost v industriji: 'Za elektriko plačujemo desetkrat več kot lani'

Če so lani plačevale manj kot 50 evrov za megavatno uro – danes več kot 500 evrov – imajo od konca lanskega leta Celjske mesnine le še mesečne pogodbe. "Takšne cene električne energije, ki so trenutno na voljo tistim, ki nimamo podpisanih pogodb za letošnje leto, so nevzdržne, so več kot desetkrat višje kot lani, in nobena industrija praktično tega ne more preživeti," je povedal Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin.

Industrijska podjetja tako s podpisovanjem pogodb za dobavo elektrike čakajo, kako bo ukrepala in pomagala Evropska unija. Energetski ministri se sestanejo v petek, pričakujejo pa predvsem uvedbo kapice na cene energentov.

"Svetovano nam je bilo, da se pogodbe ne podpisuje, ker so res takšne, da nihče ne preživi, če bi posloval s takšnimi cenami električne energije in tudi plina," pravi Krivec. "Vsaka pomoč, ki jo bo država letos dala podjetjem, bo trikrat več vredna kot pomoč, ki bo dana naslednje leto, ker do takrat določenih podjetij ne bo, izpadali bomo s trga," opozarja.

Pomoč gospodarstvu obljublja tudi premier, pred regulacijo cen pa, da je stvari treba najprej spremeniti na evropski ravni.

"Dokler ne bodo jasni ukrepi Evropske komisije, težko ocenjujemo vpliv na tržne razmere," pravijo v Gen-I. Te so trenutno nepredvidljive in prav zato v septembru ponudb za dobavo električne energije in plina za prihodnje leto industrijskim podjetjem niso izdajali. "V luči trenutne nepredvidljive situacije na veleprodajnih trgih, posledične izjemne izpostavljenosti nihajnosti trga in ekstremno povečanim zahtevam po denarnih kritjih na mednarodnih energetskih borzah v septembru ponudb za dobavo elektrike in zemeljskega plina za leto 2023 industrijskim odjemalcem nismo izdajali. Namreč, od konca avgusta, ko so cene porasle na 1000 evrov na megavatno uro in več, je postala situacija izjemno nepredvidljiva tako za odjemalce kot dobavitelje."

Prav na Gen-I, kjer so sprejeli že več kot 65.000 strank ostalih dobaviteljev, pa s prstom kažejo upravniki večstanovanjskih stavb – za dobavo elektrike od upravnikov med drugim zahtevajo prevzem poroštva in bančno garancijo.