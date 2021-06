Cene energentov potisnile inflacijo v Nemčiji najvišje v 10 letih

Maja so letno rast cen v Nemčiji spodbujale predvsem vedno višje cene energentov, je danes sporočil zvezni statistični urad. Po izračunih statistikov so se energenti v zadnjem letu dni v povprečju podražili za deset odstotkov.

Eden od razlogov za tako visoko rast je nizka osnova: pred letom dni, ko je izbruhnila pandemija covida-19, so cene surove nafte zaradi nizkega povpraševanja na svetovnem trgu začasno strmoglavile. Od takrat so spet vztrajno rasle.

Poleg tega se od januarja v Nemčiji obračunava 25 evrov na tono ogljikovega dioksida, ki nastane pri izgorevanju dizelskega goriva, bencina, kurilnega olja in zemeljskega plina. To zvišuje cene ogrevanja in polnjenja rezervoarjev. Kurilno olje se je maja na letni ravni podražilo za 35,4 odstotka, pogonska goriva pa za 27,5 odstotka.

Brez upoštevanja cen energentov bi letna stopnja inflacije v letošnjem maju znašala 1,8 odstotka, brez upoštevanja kurilnega olja in pogonskih goriv celo le 1,6 odstotka.

Drugi razlog za visoko rast cen v začetku tega leta je tudi davek na dodano vrednost, ki se je v koronski krizi začasno znižal za pol leta, januarja letos pa vrnil na staro raven.

Marca je bila stopnja inflacije v Nemčiji 1,7-odstotna na letni ravni, aprila že 2,0-odstotna in maja 2,5-odstotna. Nazadnje je največje evropsko gospodarstvo tako visoko stopnjo inflacije beležilo septembra 2011. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin maja zvišale za 0,5 odstotka.

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin HICP, ki se upošteva za primerjavo gibanja cen v EU, je bil maja v Nemčiji za 2,4 odstotka višji kot v istem mesecu lani in za 0,3 odstotka višji kot aprila letos.