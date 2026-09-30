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Gospodarstvo

Cene energije in goriva zvišujejo inflacijo v evropskih državah

Pariz/Frankfurt/Rim, 30. 09. 2026 15.15 pred 47 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Inflacija

Skok cen energije in goriv zvišuje inflacijo v največjih evropskih gospodarstvih, kažejo objavljeni podatki državnih statistični uradov. V Nemčiji je bila septembrska medletna inflacija 3,3-odstotna, v Franciji se je ustavila pri treh odstotkih, v Italiji pa pri 4,2 odstotka, kažejo prve ocene statističnih uradov.

Medletna inflacija v Nemčiji se v devetem mesecu letos glede na mesec prej, ko je bila pri 2,9 odstotka, okrepila za 0,4 odstotne točke. Junija je bila denimo 2,3-odstotna. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7 odstotka.

K rasti inflacije so močno prispevale višje cene energije, potem ko se je ta glede na september lani podražila za 14,9 odstotka, je objavil nemški statistični urad Destatis.

Na mesečni ravni je bila inflacija v največjem evropskem gospodarstvu 0,6-odstotna.

Inflacija
Inflacija
FOTO: Shutterstock

Avgustovska inflacija v Franciji je znašala 2,4 odstotka, v tem mesecu pa je poskočila za 0,6 odstotne točke na tri odstotke. Rast cen energije se je z avgustovskih 16,7 odstotka septembra dvignila na 21,2 odstotka, je objavo francoskega statističnega urada INSEE povzela francoska tiskovna agencija AFP.

V Italiji je tamkajšnji državni statistični urad Istat izračunal, da je septembrska medletna inflacija glede na prvo oceno znašala 4,2 odstotka, medtem ko je bila avgusta 3,3-odstotna. Inflacija je pospešila predvsem zaradi višjih cen energije, pa tudi hrane, je pojasnil Istat. Gre za najvišjo letno stopnjo inflacije po septembru 2023, ko je bila 5,3-odstotna.

Na mesečni ravni je bila rast cen življenjskih potrebščin v Italiji 0,7-odstotna, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kar se tiče goriv, so bile v Franciji, Italiji, Nemčiji in tudi v več drugih evropskih državah v preteklih tednih rekordne predvsem cene dizla, kar je posledica vojne na Bližnjem vzhodu.

Evropski statistični urad Eurostat bo medtem prvo oceno septembrske inflacije v območju evra objavil v petek.

Najnovejši podatki med analitiki krepijo pričakovanja, da bo Evropska centralna banka (ECB) v prihodnjih mesecih še zvišala obrestne mere, da bi zajezila rast cen, saj bi visoke cene lahko negativno vplivala na gospodarsko rast v evroobmočju. Sredi meseca je ECB, katere cilj je dvoodstotna inflacija, osrednjo evrsko obrestno mero dvignila za 0,25 odstotne točke na 2,50 odstotka.

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inflacija energija goriva cene

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KOMENTARJI3

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Bozje oko
30. 09. 2026 16.05
Slovenija je na geopolitičneo - energetskem področju v Svetu skoraj 0! Je pa dejstvo, da vsi naši PV brezmejno podpirajo anarhijo UVL, Kallkasove....tu so krivci!!!!! A kaj ko je njihova oblast ista kot jo ima Zelenski v Ukrajini - podrejena gospodarju preko " luže"!!!! Zato ....
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0 0
jank
30. 09. 2026 15.54
Danes se je podražil še plin, baje samo za 10 %, pa se še bo. Hvala, vlada. Zahvaljujo se vam upokojenci, mali in srednji kmetje in zaposleni do povprečnih plač. Ali vsi, ki ste jim pred volitvami obljubljali zlato dobo.
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+0
1 1
jank
30. 09. 2026 15.51
Ja, najboljša vlada v zgodovini Slovenije nas je pripeljala na 3,3 % inflacijo.
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+0
1 1
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