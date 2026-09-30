Cene energije in goriva zvišujejo inflacijo v evropskih državah

Na mesečni ravni je bila inflacija v največjem evropskem gospodarstvu 0,6-odstotna.

K rasti inflacije so močno prispevale višje cene energije, potem ko se je ta glede na september lani podražila za 14,9 odstotka, je objavil nemški statistični urad Destatis.

Medletna inflacija v Nemčiji se v devetem mesecu letos glede na mesec prej, ko je bila pri 2,9 odstotka, okrepila za 0,4 odstotne točke. Junija je bila denimo 2,3-odstotna. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7 odstotka.

Avgustovska inflacija v Franciji je znašala 2,4 odstotka, v tem mesecu pa je poskočila za 0,6 odstotne točke na tri odstotke. Rast cen energije se je z avgustovskih 16,7 odstotka septembra dvignila na 21,2 odstotka, je objavo francoskega statističnega urada INSEE povzela francoska tiskovna agencija AFP.

V Italiji je tamkajšnji državni statistični urad Istat izračunal, da je septembrska medletna inflacija glede na prvo oceno znašala 4,2 odstotka, medtem ko je bila avgusta 3,3-odstotna. Inflacija je pospešila predvsem zaradi višjih cen energije, pa tudi hrane, je pojasnil Istat. Gre za najvišjo letno stopnjo inflacije po septembru 2023, ko je bila 5,3-odstotna.

Na mesečni ravni je bila rast cen življenjskih potrebščin v Italiji 0,7-odstotna, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kar se tiče goriv, so bile v Franciji, Italiji, Nemčiji in tudi v več drugih evropskih državah v preteklih tednih rekordne predvsem cene dizla, kar je posledica vojne na Bližnjem vzhodu.

Evropski statistični urad Eurostat bo medtem prvo oceno septembrske inflacije v območju evra objavil v petek.

Najnovejši podatki med analitiki krepijo pričakovanja, da bo Evropska centralna banka (ECB) v prihodnjih mesecih še zvišala obrestne mere, da bi zajezila rast cen, saj bi visoke cene lahko negativno vplivala na gospodarsko rast v evroobmočju. Sredi meseca je ECB, katere cilj je dvoodstotna inflacija, osrednjo evrsko obrestno mero dvignila za 0,25 odstotne točke na 2,50 odstotka.