Cene goriv bodo šle nekoliko navzdol, a verjetno manj, kot bi lahko šle

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija. Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.

Brez ukrepov bi morali na hrvaškem seči precej globlje v denarnico

Tudi hrvaška vlada je določila nove najvišje dovoljene cene za prihodnje sedemdnevno obdobje. Liter bencina bo po novem stal 11,19 kune (okoli 1,49 evra), kar je 11 lip manj kot v zadnjih sedmih dneh, liter dizla pa 12,12 kune (približno 1,61 evra), kar je dve lipi manj od trenutne cene.

Če ne bi sprejeli ukrepov za zajezitev cen pogonskih goriv, bi liter bencina stal 13,06 kune, liter dizla pa 14,57 kune, so zapisali v Zagrebu.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela vlada, so znižanje marže trgovcev in nižje trošarine na energente in električno energijo. Marža trgovcev je še vedno omejena na 0,65 kune za liter bencina in dizla.