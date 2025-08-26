Cene goriv kljub višjim trošarinam ostajajo nespremenjene

Vlada je trošarino za neosvinčeni bencin v ponedeljek zvišala z 0,49693 evra za liter na 0,50177 evra za liter, za dizel z 0,43250 evra na 0,45022 evra za liter, za kurilno olje pa z 0,167 evra na 0,18676 evra za liter.

Kot so ob tem poudarili na ministrstvu za finance, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja ter s prilagajanjem trošarin išče ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.