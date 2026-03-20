Cene goriv na avtocestah niso več regulirane, pričakovati podražitev

Vlada je uredbo, na podlagi katere je sprostila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, sprejela v četrtek na dopisni seji. Za to se je odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Po ocenah vlade bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Za liter 95-oktanskega bencina je treba trenutno odšteti 1,466 evra, za liter dizla pa 1,528 evra.

V torek se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste CO2 obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Vlada je poleg tega v četrtek odločila, da se zaradi zagotavljanja zanesljive preskrbe trga z naftnimi derivati iz varnostnih zalog naftnih derivatov uporabi do 30 milijonov litrov dizelskega goriva.

Trgovci so se sicer te dni zaradi povečanega povpraševanja odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode (do 200 litrov na posameznega kupca), medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.