Gospodarstvo

Cene goriv na avtocestah niso več regulirane, pričakovati podražitev

Ljubljana , 20. 03. 2026 06.20 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
A.K. STA
Gneča na Petrolu

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane. Trgovci bodo tako cene lahko oblikovali prosto, pričakovati je, da se bodo goriva na teh bencinskih servisih občutno podražila. Na črpalkah zunaj avtocest cene ostajajo regulirane.

Vlada je uredbo, na podlagi katere je sprostila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, sprejela v četrtek na dopisni seji. Za to se je odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Po ocenah vlade bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Omejitev točenja goriva - MOL
FOTO: Bralec

Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Za liter 95-oktanskega bencina je treba trenutno odšteti 1,466 evra, za liter dizla pa 1,528 evra.

V torek se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste CO2 obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Vlada je poleg tega v četrtek odločila, da se zaradi zagotavljanja zanesljive preskrbe trga z naftnimi derivati iz varnostnih zalog naftnih derivatov uporabi do 30 milijonov litrov dizelskega goriva.

Trgovci so se sicer te dni zaradi povečanega povpraševanja odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode (do 200 litrov na posameznega kupca), medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.

bencin nafta goriva vlada

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vrtni a
20. 03. 2026 08.12
To jim je Janša povedal na soočenjih. Nisem na njegovi strani, samo glede tega se pa strinjam z njim, naj tujci plačajo več in ne mi.
Odgovori
+1
1 0
Covid 19
20. 03. 2026 08.10
Še malo bi se zaje.bavali pa bi imeli zaprte ceste s kamijoni..Nobenih težav ni samo podražitve ste čakalo barabe..
Odgovori
0 0
proofreader
20. 03. 2026 08.08
Golob je na soočenju zanikal, da bi na črpalkah primanjkovalo goriva. Pa so nekatere že par dni brez.
Odgovori
+3
4 1
7466
20. 03. 2026 08.16
za Petrol je govoril ,ki je v državni lasti...torej?
Odgovori
0 0
Artechh
20. 03. 2026 08.07
Petrolova aplikacija pokaže koliko je cena na puppah izven avtoceste, na avtocesti pa ne 😂😂
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
20. 03. 2026 08.07
Če Petrol in Mol nimata dovolj cistern, BI VLADA LAHKO NAPOTILA VOJAŠKE CISTERNE DA REŠIJO ZAGATO ŠPEKULANTOV.
Odgovori
+1
1 0
natmat
20. 03. 2026 08.05
Desničarji imate prijatelja in vzornika Trampa ki ni začel nobene vojne in vse končal v 24 urah pa vam bo ja zrihtal nafto pod ugodnimi pogoji...
Odgovori
-2
2 4
ptuj.si
20. 03. 2026 08.05
torej, volilci, Golob vam bo tam dvignil cene goriv.... Zahvalite se mu v nedeljo.
Odgovori
+3
5 2
Petarda10
20. 03. 2026 08.04
Cena sploh nima veze, ker tako ali tako nafte nikjer ni za dobiti, svoboda pa to
Odgovori
+4
4 0
kala 09
20. 03. 2026 08.03
Oprostite jim,ne vedo kaj delajo.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
20. 03. 2026 08.00
BS MOL RAVBARKOMANDA ZAHOD NMB-95 1,749€ Dizel 1,889€ Dizel Premium 2,199€
Odgovori
+7
7 0
AstralP
20. 03. 2026 08.03
Sploh ni tako grozno...
Odgovori
-4
0 4
popesku
20. 03. 2026 08.05
Počakaj še par dni.
Odgovori
+2
2 0
