Cene goriv se bodo spremenile: koliko bomo odšteli po novem?

Kot ocenjujejo, bi se lahko cene spustile za približno štiri cente na liter in se tako spustile pod mejo 1,5 evra, kar bi pomenilo najnižjo ceno v zadnjih dveh mesecih in pol. Cena bencina pa bo padla precej manj, za liter bi lahko odšteli cent in pol manj. Kot še napovedujejo Finance, bi se cena litra utegnila znižati pod 1,55 evra za liter.