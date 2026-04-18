Gospodarstvo

Cene goriv v torek: obeta se sprememba

Ljubljana , 18. 04. 2026 11.15 pred 48 minutami 1 min branja 12

Avtor:
A.K.
Bencinska črpalka

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se v torek znižale. Bencin bi se lahko pocenil za en cent na 1,61 evra na liter. Bolj izrazit padec cene je pričakovati pri dizlu, pocenil naj bi se za 10 centov na 1,72 evra. Podoben premik se obeta tudi pri kurilnem olju.

Finance napovedujejo, da se v torek obeta pocenitev goriv. A poudarjajo, da je v času visoke nihajnosti cen ocena otežena. Pocenitve se obetajo predvsem pri dizlu in kurilnem olju. Po njihovih ocenah bo bencin od torka cenejši približno en cent na liter in bo stal okoli 1,61 evra za liter. Dizel se bo po ocenah Financ pocenil za približno 10 centov na liter, nova cena bo tako okoli 1,72 evra za liter. Podobno pričakujejo pri kurilnemu olju, ki bi tako stalo nekaj manj kot 1,40 evra za liter, so še ocenili. 

Preberi še Na borzah novi zgodovinski vrhovi, cene nafte 'potonile'

Sprememba sledi petkovem odprtju Hormuške ožine, čemur je sledil padec cen nafte in optimizem. A na res težko ocenjevanje in negotove napovedi kaže dejstvo, da je Hormuška ožina danes že znova zaprta. 

Preberi še Preobrat: Iran zaradi ameriške blokade znova zapira ožino
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
18. 04. 2026 12.04
En cent? Robi se je res zavzel za državljane.
Odgovori
+0
1 1
Greznica
18. 04. 2026 12.08
bo tvoj Ivan vse zrihtal na 1 eur ... on zna on vse zmore ..
Odgovori
0 0
2mt8
18. 04. 2026 11.59
Cene dol,nemških luksuznih vozil tokrat na pumpah ne bo...
Odgovori
+1
1 0
An ban pet podgan
18. 04. 2026 11.57
Panika bo.
Odgovori
+2
2 0
a res1
18. 04. 2026 11.54
""Preobrat: Iran zaradi ameriške blokade znova zapira ožino"" Vsaka čast temu, ki to razume. Ali je pa to vse skupaj novinarsko delo, približno normalen politik tega nebi delal.
Odgovori
+2
2 0
Pfolca
18. 04. 2026 11.38
Perzidi spet zapirajo, predobro poznajo rumenega nateguna, tako da v ponedeljek spet čez 100
Odgovori
+2
3 1
suleol
18. 04. 2026 11.36
hahaha kaj bo po enitev al podrazitev z minute v min se spreminja haha
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
18. 04. 2026 11.28
Bencin bi se lahko pocenil za en cent na 1,61eur phahahahaha niso normalni.Lp
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
18. 04. 2026 11.27
Janez, hvala!
Odgovori
+1
5 4
Špica
18. 04. 2026 11.38
janez ga ne bo dal na 1,40 kokr je bil.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
18. 04. 2026 11.41
🤣🤣🤣🤣 kloven.
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
18. 04. 2026 12.02
Ko se je cela dvignila, je bil kriv Janša... Torej?
Odgovori
0 0
