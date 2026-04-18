Cene goriv v torek: obeta se sprememba

Finance napovedujejo, da se v torek obeta pocenitev goriv. A poudarjajo, da je v času visoke nihajnosti cen ocena otežena. Pocenitve se obetajo predvsem pri dizlu in kurilnem olju. Po njihovih ocenah bo bencin od torka cenejši približno en cent na liter in bo stal okoli 1,61 evra za liter. Dizel se bo po ocenah Financ pocenil za približno 10 centov na liter, nova cena bo tako okoli 1,72 evra za liter. Podobno pričakujejo pri kurilnemu olju, ki bi tako stalo nekaj manj kot 1,40 evra za liter, so še ocenili.