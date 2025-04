Cene goriva bodo višje: koliko?

Finance pišejo, da je treba tokratne napovedi jemati z več dvoma, zato pa so krivi visoki nihljaji na trgih. Kot so sicer ocenili, se zdi, da se bo bencin podražil za približno dva centa na liter, kar pomeni, da bi bila nova cena približno 1,49 evra. Nekoliko nižja naj bi bila podražitev dizla. Kot so izračunali, naj bi bila nova cena približno 1,53 evra. Kurilno olje bo prav tako dražje za približno dva centa na liter, okoli 1,12 evra, še pišejo Finance.