Cene goriva se bodo spremenile s četrtkom

Zaradi prostega dneva in praznika, ki nas čakata v začetku prihodnjega tedna, se bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocestnih postajališč spremenile šele s četrtkom, so sporočili z vlade.

Glede na to, da bo v ponedeljek dela prost dan, v torek pa praznik, bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo cene naftnih derivatov zunaj avtocestnih bencinskih postaj izračunalo v sredo. Spremembe pa bodo tako v veljavo stopile dan za tem, v četrtek. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto. Regulirana cena litra 95-oktanskega bencina in cena dizla ob slovenskih regionalnih cestah se od lanskega junija znova določa vsak drugi torek. Nazadnje se je cena goriva tako spremenila 1. avgusta. Liter bencina se je podražil za 5,5 centa na 1,511 evra, liter dizelskega goriva pa za 5,4 centa na 1,558 evra.