Cene nafte navzdol, Katar opozarja: Do pet let za odpravo posledic

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 94,40 dolarja (81,59 evra), kar je 1,15 dolarja manj kot v četrtek. V Londonu so se majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej pocenile za 45 centov na 108,20 dolarja (93,52 evra) za sod, poroča tiskovna agencija Reuters.

Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Japonska so v četrtek sporočile, da so pripravljene prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda ladij skozi Hormuško ožino. Skozi to ožino namreč poteka petina vse svetovne trgovine z nafto.

Trgovci s črnim zlatom premlevajo tudi izjavo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da je Iran zdesetkan in da se bo vojna končala prej, kot se je pričakovalo, ter izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da izraelske sile ne bodo več ciljale na iransko energetsko infrastrukturo.

Poleg tega je finančni minister Scott Bessent napovedal, da bi lahko ZDA s ciljem zajeziti naraščajoče cene nafte kmalu odpravile sankcije proti iranski nafti, ki je obstala na tankerjih, in dodal, da bi lahko prišlo do nadaljnjega sproščanja surove nafte iz ameriških strateških naftnih rezerv.