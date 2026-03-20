Gospodarstvo

Cene nafte navzdol, Katar opozarja: Do pet let za odpravo posledic

Singapur, 20. 03. 2026 09.16 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Naftni tanker

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Na naftnem trgu odmeva predvsem novica, da so vodilne evropske države in Japonska pripravljene sodelovati pri zagotavljanju varnega prehoda ladij skozi Hormuško ožino, poleg tega so ZDA predstavile ukrepe za povečanje ponudbe nafte. Katar medtem opozarja, da se bo zaradi obsežne škode na energetski infrastrukturi izvoz utekočinjenega zemeljskega plina zmanjšal za skoraj petino.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 94,40 dolarja (81,59 evra), kar je 1,15 dolarja manj kot v četrtek. V Londonu so se majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej pocenile za 45 centov na 108,20 dolarja (93,52 evra) za sod, poroča tiskovna agencija Reuters.

Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Japonska so v četrtek sporočile, da so pripravljene prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda ladij skozi Hormuško ožino. Skozi to ožino namreč poteka petina vse svetovne trgovine z nafto.

Trgovci s črnim zlatom premlevajo tudi izjavo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da je Iran zdesetkan in da se bo vojna končala prej, kot se je pričakovalo, ter izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da izraelske sile ne bodo več ciljale na iransko energetsko infrastrukturo. 

Poleg tega je finančni minister Scott Bessent napovedal, da bi lahko ZDA s ciljem zajeziti naraščajoče cene nafte kmalu odpravile sankcije proti iranski nafti, ki je obstala na tankerjih, in dodal, da bi lahko prišlo do nadaljnjega sproščanja surove nafte iz ameriških strateških naftnih rezerv.

Katarski obrat za zemeljski plin
FOTO: AP

Katar opozarja na dologoročne posledice

Čeprav so cene zemeljskega plina in nafte še vedno zelo visoke, so se kljub temu nekoliko stabilizirale, dolgoročno pa skrbijo napovedi katarskega ministra za energijo, poroča BBC. Ta je opozoril, da bo za popravilo škode na glavnem obratu utekočinjenega zemeljskega plina v coni Ras Laffan po iranskih napadih potrebnih od tri do pet let. 

To pomeni, da se bo katarski izvoz plina v tem času zmanjšal za skoraj petino. Država bo zaradi 17-odstotnega zmanjšanja izvozne zmogljivosti po ocenah ministra letno izgubila 20 milijard dolarjev. 

Države, ki so najbolj odvisne od katarskega utekočinjenega zemeljskega plina, so predvsem Japonska, Južna Koreja, Indija in Kitajska. V Evropi sta veliki odjemalki denimo Italija in Belgija, nasploh pa je Evropa po začetku vojne v Ukrajini postala vse bolj odvisna od plina z Bližnjega vzhoda. 

Katar je eden vodilnih, če ne celo vodilni akter na svetovnem trgu zemeljskega plina.

nafta cene vojna

Cene goriva na avtocesti sproščene: Petrol z rahlo, Mol z občutno podražitvijo

KOMENTARJI

FreedomMan
20. 03. 2026 09.39
Cene gredo v nebo, ker so desničarji v Ameriki izvolili bedaka trumpa, ne ponovimo njihove napake, zaustavimo avtokrata na volitvah!
Odgovori
0 0
natmat
20. 03. 2026 09.37
Komu koristi ta vojna)???Tiststim ki bodo imeli dobiček od nje..drago jo bomo plačali pa vsi ostali ki nimamo popolnoma nobenega vpliva na to!!!
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
20. 03. 2026 09.38
pojdi spat mravlinc nisi pomemben nikjer, tiho bodi in placuj davke
Odgovori
0 0
