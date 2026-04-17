Cene nafte po napovedi začasnega odprtja Hormuške ožine navzdol

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba ob 15.20 po srednjeevropskem času odšteti 84,77 dolarja, kar je 10,48 odstotka manj kot v četrtek. V Londonu so se junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 9,66 odstotka na 89,79 dolarja za sod.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes sporočil, da bo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje.