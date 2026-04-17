Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Cene nafte po napovedi začasnega odprtja Hormuške ožine navzdol

Singapur, 17. 04. 2026 16.24 pred 42 minutami 1 min branja 6

Avtor:
K.H. STA
Cene nafte

Cene nafte so po iranski napovedi odprtja Hormuške ožine v času prekinitve ognja v Libanonu padle za približno 10 odstotkov. Vlagatelji po navedbah analitikov upajo, da gre za začetek normalizacije cen črnega zlata, ki so se po izbruhu vojne v Iranu povzpele prek 100 dolarjev.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba ob 15.20 po srednjeevropskem času odšteti 84,77 dolarja, kar je 10,48 odstotka manj kot v četrtek. V Londonu so se junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 9,66 odstotka na 89,79 dolarja za sod.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes sporočil, da bo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje.

Preberi še Iran Hormuško ožino razglasil za povsem odprto. Trump: Hvala!

To bi lahko pomenilo, da bodo določene omejitve pri prehajanju te ključne pomorske poti še vedno veljale. Prav tako ni povsem jasno, ali je imel iranski zunanji minister v mislih zgolj desetdnevno premirje v Libanonu, ki je stopilo v veljavo v četrtek zvečer, dvotedensko premirje med Iranom, Izraelom in ZDA, ki se izteče 22. aprila, ali obe.

Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Teheran praktično v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade na Iran, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Cene nafte na trgih so posledično močno poskočile, po svetu pa je bilo slišati številna svarila o katastrofalnih posledicah, če se ožina ne bo odprla.

hormuška ožina cene nafte nafta

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rob123
17. 04. 2026 17.16
Teksaška nafta gre cez Hormusko ozino klovni!
Odgovori
+1
1 0
nekonfliktni
17. 04. 2026 17.08
tud če bo popolnoma odprta ožina pri nas bodo cene še vedno visoke... je treba še zaslužit...
Odgovori
+1
1 0
Cmrlj3
17. 04. 2026 17.24
Cene znajo biti visoke zato, ker je bilo kar nekaj naftne infrastrukture tam poškodovane. Zato kljub odprti ožini ne moremo pričakovati toliko nafte, kot smo jo dobili prej.
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
17. 04. 2026 16.57
Bmck
Odgovori
+1
2 1
janez653
17. 04. 2026 16.57
Sao da propade pogajanje o Golobovi koaliciji se stvari zrihtajo
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
17. 04. 2026 16.50
Samo da zadiši po Janši, že cene padajo.
Odgovori
+8
10 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641