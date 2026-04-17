Cene nafte po napovedi začasnega odprtja Hormuške ožine navzdol

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba ob 15.20 po srednjeevropskem času odšteti 84,77 dolarja, kar je 10,48 odstotka manj kot v četrtek. V Londonu so se junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pocenile za 9,66 odstotka na 89,79 dolarja za sod.
Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes sporočil, da bo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje.
To bi lahko pomenilo, da bodo določene omejitve pri prehajanju te ključne pomorske poti še vedno veljale. Prav tako ni povsem jasno, ali je imel iranski zunanji minister v mislih zgolj desetdnevno premirje v Libanonu, ki je stopilo v veljavo v četrtek zvečer, dvotedensko premirje med Iranom, Izraelom in ZDA, ki se izteče 22. aprila, ali obe.
Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Teheran praktično v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade na Iran, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Cene nafte na trgih so posledično močno poskočile, po svetu pa je bilo slišati številna svarila o katastrofalnih posledicah, če se ožina ne bo odprla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.