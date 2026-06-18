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Gospodarstvo

Cene nafte po podpisu dogovora še navzdol

Singapur, 18. 06. 2026 08.37 pred 7 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
Nafta

Potem ko so ZDA in Iran podpisali dogovor za končanje vojne, so se cene nafte v azijskem trgovanju še znižale. Trgovcem z nafto je odleglo, saj sporazum prinaša odprtje Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 75,47 dolarja, kar je 1,7 odstotka manj kot v sredo. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej pocenile za 1,4 odstotka na 78,42 dolarja za sod.

Za primerjavo. Konec aprila je cena nafte brent, ki velja za svetovno referenčno merilo, poskočila nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegla novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022.

Preberi še Predsednika ZDA in Irana podpisala sporazum o koncu vojne

Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta v sredo podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.

Ta novica je okrepila optimizem glede trajnega miru med državama po več kot treh mesecih vojne, ki je pretresla energetske trge in povzročila nov skok inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

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KOMENTARJI5

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Marjasc
18. 06. 2026 12.08
Jansa pa zvisuje nafto in bencin...nemores verjet!!!
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+1
2 1
prepih
18. 06. 2026 11.20
To novico se lepo bere torej v torek lahko pričakujemo podražitev goriva na račun zvišanja marže. To smo volili in prav je tako.
Odgovori
+2
2 0
Albert Konečnik
18. 06. 2026 11.18
Pri naših požrešnih političnih in gospodarskih barabinih - skupaj z vlado - pa navzgor. Taka je pač slovenska realnost - bogatim več, revežem vzeti še tisto. kar imajo.
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+3
3 0
HitraVeverca
18. 06. 2026 10.35
Ko podreš domine in jih 50% postaviš nazaj, 22 jih izgubiš potem si pa ponosen na svoje delo in bi imel še nagrado za dosežek ne? Zapor in pobrat vso premoženje družini Trump do 2. kolena in vsem vpletenim.
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+3
3 0
lusma00
18. 06. 2026 11.34
Hitraveverca se strinjam s tabo vključno z vodstvom Petrola in volim janezom
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0 0
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