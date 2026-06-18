Cene nafte po podpisu dogovora še navzdol

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena julija, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 75,47 dolarja, kar je 1,7 odstotka manj kot v sredo. V Londonu so se avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej pocenile za 1,4 odstotka na 78,42 dolarja za sod.
Za primerjavo. Konec aprila je cena nafte brent, ki velja za svetovno referenčno merilo, poskočila nad 125 dolarjev (približno 118 evrov) za 159-litrski sodček in s tem dosegla novo najvišjo raven od obsežne ruske invazije na Ukrajino leta 2022.
Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta v sredo podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.
Ta novica je okrepila optimizem glede trajnega miru med državama po več kot treh mesecih vojne, ki je pretresla energetske trge in povzročila nov skok inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije.
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