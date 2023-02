Cene nafte še malenkost navzgor

Cene nafte so se v azijskem elektronskem trgovanju nekoliko zvišale, po tem, ko so že v torek dosegle občutne pribitke. Analitiki rast pripisujejo zaupanju v kitajsko gospodarstvo in tamkajšnje povpraševanje po energentih, po tem, ko je država opustila svojo strogo politiko do covida-19.

Naftna ploščad Dokaz tega zaupanja je, da je velika savdska naftna družba Saudi Aramco nedavno zvišala cene za azijske stranke. Cene nafte se po turbulentnem začetku leta zvišujejo že nekaj časa. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena marca, se je do opoldneva po singapurskem času podražila za 21 centov na 77,35 dolarja (20 centov na 71,93 evra) za 159-litrski sod. Aprilske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se zvišale za pet centov na 83,74 dolarja (malo manj kot pet centov na 77,88 evra).